«В Сочи нас встретила охрана»: Пассажиры из Москвы и Санкт-Петербурга возмущаются введенным карантином

В аэропорту Сочи, как и по всему Краснодарскому краю, введен карантин для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Пассажиры должны пройти 14-дневную самоизоляцию на территории Краснодарского края. Если это жители Кубани – то домашнюю, а если жители других регионов – то пункте обсервации.

Это вынужденная и очень необходимая мера для предупреждения распространения коронавирусной инфекции на Кубани. Но не все пассажиры понимают необходимость данных ограничений. В соцсетях выкладывают видео, где нет предела необоснованному возмущению.

Девушка Наталья прилетела рейсом из аэропорта Внуково. Видео было размещено в ее аккаунте в интсаграме, который сейчас закрыт.

Фото: @natalil_ka

По ее словам, она не знала о введенных мерах.

- Всех людей, у кого нет прописки в Краснодарском крае отправили в больницу. Авиакомпания не предупредила нас. Мы оказались перед фактом, - рассказала пассажирка из Москвы.

Девушка обратила внимание, что их продержали в аэропорту 3,5 часа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/771712" frameborder="0"></iframe> Пассажиры из Москвы и Санкт-Петербурга возмущаются введенным карантином.Видео: @chpsochi! другой источник

На другом видео – граждане республики Абхазия, которые так же должны быть направлены в обсерватор на две недели. Для них это тоже оказалось неожиданностью.

Скрин из видео

Решение об обязательной изоляции прибывающих в аэропорты Краснодарского края принято губернатором региона Вениамином Кондратьевым. Документ вступил в силу с 7 апреля. Всех пассажиров о новых требованиях Роспотребнадзора будут информировать до регистрации на рейс. - В связи с введёнными ранее ограничениями в санаторно-курортной сфере пассажиропоток по направлению к Сочи значительно снизился.

- Ежедневно на курорт прибывает в среднем 10 рейсов, в общей сложности это менее 300 человек за последние два дня. Семь самолётов из Москвы, ещё один из Санкт-Петербурга, - цитирует директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Ирину Горбачёву пресс-служба.

В пресс-службе уточнили, что прилетевшие из обеих столиц сочинцы будут обязаны находиться на самоизоляции по месту жительства в течение 14-ти дней. Гостей курорта, при отсутствии возможности самоизолироваться по месту пребывания, поместят на это время в обсерватор. Все прибывшие будут находиться под контролем медиков.

Те, кто приехал на курорт из Москвы и Санкт-Петербурга наземным транспортом, обязаны сообщить о своём прибытии по телефонам горячей линии: +78002000366 и +79186774989. За их состоянием также будут следить медики.

В пресс-службе международного аэропорта Сочи сайту «КП»-Кубань» напомнили, что Международный аэропорт Сочи с 8 апреля перешел на сокращенный режим работы.

- В период с 8 по 15 апреля терминал аэропорта открыт с 08:00 до 20:00, необходимое время для регистрации вылетающих и обслуживания прибывших пассажиров. Все авиарейсы будут приниматься в течении дня с 10:00 до 19:00. В остальное время терминал будет закрыт для посещения, - сказала специалист по связям с общественностью Юлия Билецкая.

Напомним, что на Кубани продлен карантин до 12 апреля. Передвигаться по территории региона можно только при наличии спецпропусков.