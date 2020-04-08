2020-04-08T11:59:15+03:00
Общество

«Дорогая учительница...»

Мария Алексеевна Антошкина (1905–1989) – учительница средней школы № 10 ст. Красноармейской (в настоящее время – средняя школа № 1 ст. Полтавской)
Иван Егоров
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Мария Алексеевна Антошкина.Мария Алексеевна Антошкина.
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Жила на Полтавщине, позже переехала с мужем и тремя дочерьми на Кубань. Пережила оккупацию. Преподавательской деятельности отдала 52 года. Награждена медалями «Ветеран труда», «Отличник народного просвещения», множеством благодарностей и грамот. Во время войны многие её ученики, ушедшие на фронт, писали любимой учительнице письма. Эти письма переданы нам МКУК «Музей истории ст. Полтавской».

* * *

Сергей Иванович Зинаков (1924–1943) – старший лейтенант. На фронт ушёл после 9-го класса в июле 1941 г. Окончил Воронежское училище связи. В 1942 г. стал начальником связи батальона. Погиб 3 марта 1943 г. в п. Крюки Орловской области.

13 августа 1941 г.

Здравствуйте, Мария Алексеевна!

На днях я получил от Вас письмо, которому был безгранично рад. Я не ожидал такого тёплого Вашего отношения ко мне. Мне Ваше письмо придало много сил и энергии. Я с первого же дня решил твёрдо исполнять все Ваши советы.

Мария Алексеевна, лучшего человека, чем Вы, я не встречал. Я знаю, что моя мама была у Вас, и Вы читали ей моё письмо. Я знаю также, что над письмом Николая Кузнецова Вы плакали. Мария Алексеевна, нет слов, чтобы выразить мою Любовь к Вам. Я решил быть таким, как Вы...

Недавно я был назначен командиром отделения, а это значит, что мне доверили жизнь и судьбу людей, за которых я несу ответственность. Учимся мы ускоренными темпами, потому что этого требует военная обстановка – чтобы в любую минуту мы были готовы к борьбе с немецкими захватчиками. Уже свыкся с военной жизнью. Передавайте привет всем девочкам нашего класса, и особенно Вашей Кате...

Мария Алексеевна, у меня замечательная мама, если увидите её, спросите, как она чувствует себя, и напишите это мне. Она имеет привычку свои чувства скрывать.

Передавайте привет маме Николая. Ваш воспитанник Сергей Зинаков.

Проект «Письма с фронта» создан КП совместно с идейным вдохновителем и автором одноименного четырехтомника, Заслуженным журналистом Кубани Татьяной Андреевной Василевской при поддержке строительной компании «АСК».

«АСК» горды за прошлое, уверены в будущем!

Письма с фронта: письмо учительнице

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ИСТОЧНИК KP.RU

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