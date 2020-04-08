2020-04-08T12:02:46+03:00
Общество

В Краснодаре проведут бесплатный онлайн-курс по SMM

Агентство присоединилось к "Марафону хороших дел" "Комсомолки"
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Сидя дома все желающие могут прослушать лекцию о том, как развивать соцсетиСидя дома все желающие могут прослушать лекцию о том, как развивать соцсетиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Краснодаре 10 апреля в 15:00 пройдет бесплатная онлайн-лекция по продвижению аккаунтов в соцсетях. Агентство PR Group Artemyeva научит, как стать продвинутым SMM-специалистом. Расскажут об инструментах продаж в SMM-маркетинге, как оформить бизнес-профиль, поделятся теневыми техниками и сторонними программами-помощниками.

- А еще расскажем, как найти таргетолога, раскроем секрет вирусных и продающих текстов и розыгрышей, - говорит директор агентства Анна Артемьева.

Таким образом, компания присоединилась к "Марафону хороших дел" "Комсомольской правды".

Чтобы попасть на семинар, необходимо зарегистрироваться заранее ЗДЕСЬ.

Наш "Марафон хороших дел" для тех, кто готов помогать, консультировать, разъяснять! Он для тех, кто нуждается в помощи, поддержке, совете в это непростое время. Он в том числе и для предпринимателей, которые в условиях карантина несут большие потери, но мы можем им помочь!

Мы расскажем ваши добрые (и не очень) истории, поддержим предпринимателей и самозанятых! Пишите нам на редакционный Whatsapp +7-908-689-80-08.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодаре волонтеры разносят горячие обеды старикам

Уже больше недели Кубань живет в условиях жесткого карантина. Выходить на улицу людям запрещено без строгой необходимости - разве что в магазин сходить и аптеку, а еще - навестить пожилых родственников. Люди, которым за 65 лет - находятся в зоне риска, и им медики советуют не выходить даже в магазин, чтобы не подхватить коронавирусную инфекцию. Но не у всех стариков есть близкие, готовые в любую минуту приехать с продуктами и лекарствами. Поэтому в Краснодаре и в других городах края работают волонтеры (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Марафон хороших дел»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Елена Малышева: Делаю ставку на то, что к Дню Победы эпидемия затихнет
Известная телеведущая Арина Шарапова взяла интервью у своей подруги и коллеги, знаменитого теледоктора Елены Малышевой о том, когда появится вакцина от коронавируса, когда он закончится и не вернется ли снова осенью
Новости 24
В Усть-Лабинском районе мужчина убил пьяную сожительницу, которая оскорбила его
В Краснодаре горят торговые павильоны на улице Стасова
В Абинске руководитель строительной фирмы украл у женщины 1,5 миллиона рублей
«Лидер самоизоляции»: жители Сочи строже всех в крае соблюдают карантинные меры
В Динском районе водитель «ГАЗели» въехал в забор дома
При въезде в Краснодар у водителей проверят подлинность пропусков по электронной базе данных
В Краснодарском крае тушат четыре природных пожара
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 8 апреля 2020: в регионе подтверждены 24 новых случая заболевания
На Кубани учителя сельских школ повышают квалификацию в онлайн-формате
Карта распространения коронавируса в Краснодарском крае: Больше всего заболевших – в Краснодаре
Коронавирус в Адыгее, последние новости на 8 апреля 2020: из республиканской больницы выписали второго выздоровевшего пациента
В Анапе супружеская пара отсудила моральный ущерб за гибель дочери
Против дебошира, избившего полицейского и пограничников в Сочи, возбуждено уголовное дело
В Курганинском районе мужчина украл у знакомого велосипед и электроинструменты
В Краснодаре продлят более 27 тысяч проездных на общественный транспорт
В Краснодаре браконьер порыбачил на 30 тысяч рублей
В Новороссийске отремонтировали «победную» улицу
В Сочи около 100 водителей нарушили карантин
В Краснодаре благоустроят вторую очередь Вишняковского сквера
В обсерватор Краснодара отправили еще троих человек, прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга
Появились подробности о первом летальном случае от коронавируса в Краснодарском крае
В Геленджике порывом ветра снесло крышу здания
МегаФон запустил курсы подготовки жителей Кубани и Адыгеи к ЕГЭ
Депутаты ЗСК предложили предоставить субсидии предприятиям курортной отрасли
ВТБ разработал программу поддержки физических и юридических лиц