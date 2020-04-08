В Краснодаре проведут бесплатный онлайн-курс по SMM

В Краснодаре 10 апреля в 15:00 пройдет бесплатная онлайн-лекция по продвижению аккаунтов в соцсетях. Агентство PR Group Artemyeva научит, как стать продвинутым SMM-специалистом. Расскажут об инструментах продаж в SMM-маркетинге, как оформить бизнес-профиль, поделятся теневыми техниками и сторонними программами-помощниками.

- А еще расскажем, как найти таргетолога, раскроем секрет вирусных и продающих текстов и розыгрышей, - говорит директор агентства Анна Артемьева.

Таким образом, компания присоединилась к "Марафону хороших дел" "Комсомольской правды".

Чтобы попасть на семинар, необходимо зарегистрироваться заранее ЗДЕСЬ.

Наш "Марафон хороших дел" для тех, кто готов помогать, консультировать, разъяснять! Он для тех, кто нуждается в помощи, поддержке, совете в это непростое время. Он в том числе и для предпринимателей, которые в условиях карантина несут большие потери, но мы можем им помочь!

Мы расскажем ваши добрые (и не очень) истории, поддержим предпринимателей и самозанятых! Пишите нам на редакционный Whatsapp +7-908-689-80-08.

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В Краснодаре волонтеры разносят горячие обеды старикам

Уже больше недели Кубань живет в условиях жесткого карантина. Выходить на улицу людям запрещено без строгой необходимости - разве что в магазин сходить и аптеку, а еще - навестить пожилых родственников. Люди, которым за 65 лет - находятся в зоне риска, и им медики советуют не выходить даже в магазин, чтобы не подхватить коронавирусную инфекцию. Но не у всех стариков есть близкие, готовые в любую минуту приехать с продуктами и лекарствами. Поэтому в Краснодаре и в других городах края работают волонтеры (продолжение)