Правила для беременных в Краснодаре в период коронавируса: где и как проходят обследования при беременности

В Краснодарском крае 9 больниц перепрофилировали под госпитали в случае увеличения больных коронавирусом. Часть "чистых" пациентов теперь должны отправиться в больницы соседних районов, а то и в клиники кубанской столицы для лечения. К таким относятся и беременные женщины. Минздрав Кубани разработал для них особые правила поведения в период угрозы распространения инфекции. "КП" - Кубань" рассказывает, где пройти обследование во время пандемии коронавируса.

- Во-первых, чтобы пройти осмотр, женщине нужно накануне назначенного дня по телефону согласовать время приема в женской консультации. После определения даты на электронную почту или по SMS придет направление в медицинскую организацию. При необходимости врач придет домой к пациентке, - рекомендуют в ведомстве.

Медики строго запрещают беременным жительницам региона отправляться в больницы без маски.

- Если в аптеках средства защиты вы приобрести не смогли, их можно изготовить самостоятельно при помощи марли или бинта. После использования такую самодельную маску необходимо простерилизовать (термически обработать, прокипятить - авт.), - советуют в минздраве.

Будьте готовы к предварительному осмотру прямо на входе в женскую консультацию. Всем входящим там измеряют температуру.

Кроме того, лечащий врач наверняка должен назначить беременной женщине сразу несколько исследований в один прием: УЗИ/КТГ, анализы, консультации специалистов. Это делается для того, чтобы сократить время пребывания пациентки в стенах лечебного учреждения и обезопасить от ненужных контактов.

Если по мере наступления счастливого момента - рождения малыша - у вас возникнут вопросы или проблемы, в минздраве просят обращаться по телефону горячей линии: 8-800-200-03-66.

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