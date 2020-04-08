На Кубани раскрыли вооруженную преступную группировку, состоящую из граждан Армении и местных жителей

Пару дней назад стало известно, что на троих граждан Армении и троих жителей Краснодара возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК: создание преступной группировки и незаконный оборот оружия.

- У банды была цель – нападать на жителей и организации Кубани, их преступной деятельностью являлось тайное хищение имущества и совершение разбойных нападений и убийств, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

36-летний Армен Д., 34-летний Карен Х., 22-летний Гамлет П., 23-летний Андраник Н. и 32-летние Ренат Р. и Александр С. – всех преступников задержали в период с 10 мая по 2 ноября в прошлом году. В настоящее время участники банды находятся в СИЗО города Краснодара, один них сидит под следствием в Армении за убийство на территории республики.

- В настоящее время проводится полный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители выявляют дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов, - заключил источник.

Стоит отметить, что в августе прошлого года в соцсетях было опубликовано видео с места задержания троих бандитов. Оперативные действия происходили на улице Бородинской в Краснодаре. Из двигавшегося по дороге микроавтобуса внезапно вылетели силовики в масках и с автоматами. В ехавшим за ними «Форде» находились участники преступной группировки. Правоохранителям удалось за 30 секунд задержать злоумышленников.