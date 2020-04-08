Больницы в Краснодарском крае для больных коронавирусом: в каких районах открыты и как доставляют пациентов

На Кубани растет количество людей с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Краснодарском крае разворачивают больницы для больных коронавирусом. В региональном оперативном штабе сообщают, что подготовлено уже 3339 коек, их количество при необходимости могут увеличить.

На сегодняшний день больных коронавирусом в Краснодарском крае принимают пять инфекционных больниц, которые перешли на усиленный режим работы. К ним прибавятся перепрофилированные учреждения - городская больница №3 в Краснодаре, больницы в Горячем Ключе, Лабинске, Тихорецке, Крымске, Сочи, Усть-Лабинске, Красноармейском и Ленинградском районах.

Для работы с коронавирусными больными выбрали самые подготовленные районные больницы, где есть силы и необходимое оборудование. Все учреждения дополнительно оснастят аппаратами искусственной вентиляции легких, а также компьютерными томографами.

Все указанные больницы переходят в закрытый режим, а медики живут на их территории. Это делается для того, чтобы инфекция не распространялась.

КАК ДОСТАВЛЯЮТ ПАЦИЕНТОВ

Скорая помощь будет доставлять пациентов с признаками инфекции сразу в перепрофилированные больницы. На месте им будут делать томограмму и по результатам обследования будет приниматься решение о госпитализации.

ЧТО БУДЕТ С ОСТАЛЬНЫМИ ПАЦИЕНТАМИ

В минздраве Краснодарского края рассказали, что пациентов, которые проходили лечение от других болезней в райбольницах, распределят в сосудистые и травматологические центры.

– Согласно маршрутизации, пациентов с иными диагнозами будем направлять в профильные отделения других медучреждений. Разработаны четкие алгоритмы, медики знают, как действовать и куда везти больных с другими заболеваниями, – пояснила Ирина Вязовская. – Каждый получит необходимую квалифицированную помощь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На сегодняшний день в Краснодарском крае подтверждено 85 случаев COVID-19, один пациент скончался в ЦРБ Лабинска, еще четыре пациента находятся в тяжелом состоянии. 13 человек лечатся дома в самоизоляции, 15 – выписаны из больниц. Больше всего случаев – в Краснодаре (23 человека), Туапсе (20 человек) и Сочи (17 человек).