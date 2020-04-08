В Сочи волонтеры, предприниматели и депутаты объединились для помощи жителям

В Сочи с момента первых выявленных случаев заболевания коронавирусом местное отделение партии «Единая Россия» объединило в единый добровольческих штаб активистов «Молодой гвардии», депутатов Городского Собрания, председателей ТОСов, общественников, предпринимателей и всех неравнодушных людей.

Фото пресс-службы мэрии Сочи

Фото пресс-службы мэрии Сочи

В период самоизоляции и введенного губернатором Краснодарского края режима карантина единороссы одними из первых стали оказывать помощь пожилым и малоимущим сочинцам.

Фото пресс-службы мэрии Сочи

По телефонам специальной горячей линии волонтерами получено и отработано уже свыше 1000 заявок. Ежедневно на маршруты выходят 100 человек.

В основном пожилые и маломобильные сочинцы обращаются с просьбой закупить и доставить домой продукты питания и медикаменты. Выполняются и другие заявки, например, помощь в оплате коммунальных услуг одиноким пенсионерам.

- Мы оказываем помощь людям, находящимся в зоне риска – это старшее поколение и жители, страдающие хроническими заболеваниями. Волонтёры доставляют им на дом продукты питания и лекарства, выгуливают домашних животных, выносят мусор. Также мы рассказываем гражданам о профилактике коронавируса и методах защиты. При необходимости, раздаём дезинфицирующие средства, - сообщил заместитель исполнительного секретаря сочинского отделения партии «Единая Россия» Руслан Устинов.

Представители местного отделения партии «Единая Россия» в дни карантина организовали доставку жителей Лазаревского района, страдающих почечной недостаточностью, в ближайший центр гемодиализа в Туапсе.

Фото пресс-службы мэрии Сочи

Заявки по всем вопросам принимаются ежедневно с восьми утра до восьми часов вечера по телефонам горячей линии: +79184310278 и +79184310437.

Горожанам оказывают и адресную поддержку в виде продуктовых наборов от депутатов Городского Собрания Сочи. Сегодня их получили уже 600 семей.

- Мы благодарны членам партии «Единая Россия», которая сегодня создала единый добровольческий штаб. Помощь оказывается централизованно и системно. Мы в свою очередь в ТОСах собираем заявки от людей, которые сегодня особенно нуждаются в помощи, и эти продуктовые наборы отправляются адресно им, - рассказала председатель ТОС «Светлана» Елизавета Ярыжко.

К добровольческой деятельности в Сочи активно подключаются предприниматели. Так, фонд «Цифровая долина Сочи» передал 800 защитных комбинезонов медицинскими учреждениями и бригадами скорой помощи курорта.

- Помогать медикам в нынешней ситуации пытаются все, начиная от крупных корпораций и заканчивая волонтерами. Сейчас все бросают свои на борьбу с эпидемией коронавируса. Для этого нужны ресурсы. Каждый должен подумать, как он может помочь. Это наш долг. Даже если ты сидишь дома - это уже помощь, - отметил председатель совета фонда «Цифровая долина Сочи» Антон Немкин.

Эти костюмы многоразового использования обеспечивают барьерную защиту от неорганических химикатов, биологически опасных веществ и инфекционных агентов, в том числе коронавируса.

Фото пресс-службы мэрии Сочи

- Для врачей приемных отделений, инфекционных больниц эти защитные костюмы очень необходимы, так как медики находятся в зоне риска. В этих костюмах нам будет гораздо спокойнее и безопаснее работать, - считает и.о. главного врача Центра охраны материнства и детства города Сочи Андрей Аргунов.

Сочинская компания «Метрополис» закупила для медицинских учреждений города 40 кислородных баллонов для аппаратов искусственной вентиляции легких, а также 2,5 тысячи литров антисептика и 20 тысяч масок.

Администрация Сочи благодарит каждого волонтера, предпринимателя и депутата за объединение усилий, активную гражданскую позицию и неоценимую помощь жителям курорта в этот непростое время.

Напомним, что жители Сочи строже всех в крае соблюдают карантинные меры.