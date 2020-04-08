"Вышли в окно за мамой": двое детсадовцев получили переломы и ушибы, отправившись на поиски родительницы

Как шестилетний Алик и четырехлетний Сеня (здесь и далее имена изменены - авт.) остались одни за закрытой дверью на втором этаже одной из ейских высоток, сейчас выясняют соответствующие службы. Только надев шапки и куртки, они решили отправиться на поиски мамы...через окно.

- Это был выходной, 1 апреля, карантин, - рассказывает «КП» - Кубань» очевидец происходящего. Он вышел во двор вынести мусор, когда его взору открылась страшная картина.

Зацепившись за козырек, на уровне первого этажа, из последних сил висел один ребенок. А секунду назад на землю прилетел другой мальчик.

- Я рванул туда, но ребенок упал, - вспоминает мужчина. - Оба были в сознании, плакали и звали маму. Ножки голые, даже без носок... все в ссадинах были от падения на козырек и о землю.

По его словам, на крики детей высыпал почти весь дом. На руках неравнодушных мальчики назвали свои имена и признались, что мама пошла в магазин, а они решили отправиться на ее поиски, потому что соскучились.

Кто-то принес конфеты, кто-то плед, пока скорая, которую вызвали соседи, ехала на помощь.

Но вскоре у образовавшейся вокруг ребятишек толпы, появилась их мама. Она вышла за хлебом буквально на 10 минут в магазин, который находится в подвале многоэтажки.

Детей увезли в городскую больницу. У старшего мальчика врачи диагностировали тупую травму живота и переломом пятки, у младшего - осколочный перелом бедра и ушиб легкого. По действующему алгоритму, медики сообщили о травмах детей в полицию. Началась проверка.

- Семья благополучная. Поводов для беспокойства за условия проживания детей нет. На учете в ОПДН или в администрации Ейского района они не состоят, - пояснил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

С родителями детей провели профилактическую беседу.