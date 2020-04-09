Число заболевших коронавирусом в Сочи на 9 апреля 2020: зарегистрированы два новых случая
За прошедшие сутки в Сочи зарегистрировано 2 новых подтвержденных случая заболевания COVID 19.Таким образом, в городе от вирусом инфицированы 17 человек.
По данным регионального оперативного штаба, один из пациентов в Сочи находится в тяжелом состоянии в городской больнице № 2.
После прохождения курса лечения из инфекционной больницы города ранее были выписаны два выздоровевших пациента.
Одна пациентка, у которой коронавирус изначально был обнаружен во время пребывания в Сочи, выздоровела после лечения в Москве.
В обсерваторах Сочи находятся под наблюдением специалистов 72 человека, которые пока не вызывают беспокойства у медиков.
Как отмечают врачи, их состояние остается удовлетворительным, температура тела в норме.
Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в Сочи приступили к адресной поддержке малоимущих семей, соблюдающих режим самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU