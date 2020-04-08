2020-04-08T16:22:03+03:00
Происшествия

На Кубани отец насиловал свою дочь-второклассницу

Родителю-извращенцу предъявлены обвинения
Евгения ОСТРАЯ
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Мужчине предъявлено обвинениеМужчине предъявлено обвинение
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Сексуальное преступление отца по отношению к собственной 8-летней дочери и к 10-летней племяннице расследуется в Калиниском районе Краснодарского края.

1 апреля в местный отдел полиции поступило заявление на 33-летнего Сергея М. Уже несколько лет мужчина нигде не работает, но имеет пристрастие, как выяснилось, к маленьким девочкам. Его не смущало то, что объектом сексуального внимания при этом стала собственная дочь-второклассница и 10-летняя племянница.

- Папа трогал меня и Лизу между ног много раз, - рассказала позже следователям девочка (в интересах несовершеннолетних мы не будем называть имена пострадавших - авт.).

В тот же день родителя-извращенца задержали.

- Тимашевским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР 32-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении двух девочек, не достигших четырнадцатилетнего возраста (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ), - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие выяснило, что в августе 2019 года мужчина, приставал к 10-летней племяннице. А через год его буквально поймали с поличным за тем же самым в отношении собственной дочери. В силу возраста ребенок не понимала, когда отцовские ласки превратились в сексуальное возбуждение педофила.

Отца девочки на время следствия посадили в СИЗО. Не исключено, что в этом деле будут обнаружены и другие эпизоды.

Следователи назначили экспертизы по делу. Расследование преступления продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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