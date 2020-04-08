Требовали взятки со студентов: в сочинский университет нагрянули силовики

В правоохранительные органы Сочи оперативным путем поступила информация о том, что сотрудники Сочинского государственного университета требуют взятки со студентов, а взамен обещают «не валить» на экзаменах. По версии следствия, эти требования работники кафедры иностранных языков предъявляли не один год.

- Они осуществляли регулярный денежный сбор со студентов, - говорят в пресс-службе ГУ МВД региона. – Ученикам преподаватели говорили, что эти деньги идут в счет оплаты за дополнительное обучение.

При этом кто не скинулся, считай, пролетел. Только вот это «дополнительное обучение» не проводилось вовсе. А деньги, которые преподаватели имели со студентов, делили между собой после экзаменов.

В сочинский университет нагрянули силовики.Видео: УФСБ

Сотрудники МВД совместно с ФСБ на запятнавшей имя университета кафедре провели обыски и обнаружили более 200 тысяч рублей и банковские карты. Силовики отмечают, что изъяли все, вплоть до компьютеров и служебной документации. Это, возможно, сыграет определенную роль при расследовании уголовного дела.

- В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы, - заключили в пресс-службе ГУ МВД региона.