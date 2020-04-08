2020-04-08T19:08:07+03:00
Коронавирус Covid-19

«Чувствуем себя хорошо, симптомов нет, выпустите нас!»: Жители Лабинска, изолированные в боксах из-за коронавируса, записали видео

Однако в Роспотребнадзоре региона уверяют – постановления у них на руках [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: кадр из видеоФото: кадр из видео
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Две семьи из Лабинска, вернувшиеся из-за границы, пожаловалась на изоляцию в местной ЦРБ. Суть возмущений такова – симптомов болезни, по их словам, нет, чувствуют они себя прекрасно, а потому нет никаких оснований находиться в медучреждении.

Обе пары решили опубликовать видео, чтобы рассказать свои истории. Семья Никитиных были в Дубае с 13 по 17 марта.

- Мы попали только на обзорные экскурсии и ходили на море. Все остальные парки и аттракционы были уже закрыты, - рассказывала женщина. – 17 марта мы прилетели в аэропорт Краснодара, в самолете мы заполнили бланки, где указали свое место жительства, откуда мы летим, и сколько длилась наша поездка.

Семья, вернувшаяся из-за рубежа, пожаловалась на изоляцию в Лабинской ЦРБ. Видео: instagram.com/labinsk.promo.

По прилету у супругов измерили температуру – все было в норме. Чувствовали они себя хорошо, признаков заболевания не было. А 20 марта к ним домой пришли из Роспотребнадзора с постановлением о самоизоляции. 25-го числа у пары взяли анализы на коронавирус. Спустя четыре дня главе семейства позвонил главврач ЦРБ и сообщил о подозрении на инфекцию.

Сейчас супруги находятся в боксе, но не понимают, почему. Справки на руках, по их словам, у них нет. Однако в региональном Роспотребнадзоре заявляют обратное. Чтобы прояснить ситуацию руководство ведомства записало официальный комментарий.

- Все люди, находящиеся на изоляции в Центральной районной больнице Лабинска, имеют врученные им постановления, регламентирующие проведения, изоляции, госпитализации, лабораторно подтвержденный анализ исследования о выделении у них возбудителя коронавирусной инфекции, - говорит заместитель руководителя Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная.

Роспотребнадзор края о семьях, изолированных в Лабинской ЦРБ.

По ее словам, медицинское наблюдение будет длиться 14 дней. За этот период проводятся несколько обследований.

- Снятие ограничительных мер возможно лишь после получения двух результатов лабораторных исследований об отстутствии коронавируса, - уточнила Татьяна Гречаная.

Еще одна лабинская семья, вернувшаяся с Кубы в середине марта, также решила записать видео. Супруги Трегубовы стали возмущаться, что их необоснованно поместили в больницу. Они уверяли, что никаких симптомов болезни у них нет. 30 марта у них взяли анализы, но результаты, по их словам, так и не показали.

- О наличии коронавируса нам сказали только на словах, - говорит Виктория Трегубова, которая просит, чтобы их выпустили из медучреждения.

В Оперштабе Краснодарского края заверили, что госпитализация пары из Лабинска основана на положительных результатах от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», а также «Противочумного центра» Роспотребнадзора. На основании этих анализов семье поставили окончательный диагноз. Врачи отмечают - у пациентов бессимптомное течение болезни.

- При этом они являются переносчиками вируса и могут заразить окружающих, - добавили в региональном оперштабе. - Семейную пару ежедневно осматривают врачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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