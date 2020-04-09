В супермаркетах Кубани увеличился спрос на газеты

Во время карантина, когда многие предприятия и организации не работают, супермаркеты и магазины у дома - это единственное место, где можно купить свежую прессу.

Поэтому в условиях, когда жители региона наиболее остро нуждаются в проверенной и свежей информации, компании-дистрибьюторы прессы увеличили количество газет в супермаркетах. А сами издания - тиражи газет.

- Ассортимент прессы - разный, в зависимости от сети и формата магазина. Основные местные газеты это - "Комсомольская правда", "Аргументы и Факты", "Московский комсомолец" на Кубани", "Жизнь" и различные телегиды, - пояснили в одной из компаний, которая занимается поставкой свежей прессы

Газеты поступают в продажу в супермаркеты сетей "Магнит", "Лента", "Перекресток" - всего около 1000 магазинов по всему Краснодарскому краю.

"Комсомолку" можно купить в супермаркетах Кубани

- Новостные газеты Кубани пользуются большим спросом. Например, КП -"толстушку" в неделю мы продаем около 4500 экземпляров. - говорят в одной из компаний по доставке газет. - Знаете, в некоторых районах края - купить газету в "Магните", например, это единственная возможность ее приобрести. Есть и такие точки, где приезда нашего торгового представителя ожидают на ступеньках магазина. Это - самые преданные читатели, которые не пропускают ни одного номера и хотят его купить побыстрее.

И хотя газеты можно купить в кубанских супермаркетах всю неделю, пик продаж приходится на среду-воскресенье.

Сейчас, когда край закрыт на карантин, мы напоминаем, что лучше сидеть дома. А газет всем хватит в магазинах, когда люди пойдут за продуктами.

Стойки с газетами есть во многих магазинах Кубани

А вот почтальоны по-прежнему продолжают разносить "Комсомолку" подписчикам. Каждый день они оставляют в почтовом ящике свежий номер "КП". Также купить можно газету и в почтовых отделениях - они на карантин не закрыты.Также приобрести свежий выпуск "Комсомолки" можно и в "Табрисе", "Окее", "Ашане". А "Лента" вообще может доставить любимую газету на дом - для этого необходимо оформить доставку на сайте супермаркета.

Кстати, подписаться на любимую газету можно, не выходя из дома. Это в сложившихся условиях - самый безопасный способ. Не надо выходить из дома! Достаточно заглянуть в интернет-магазин "КП" и оформить подписку онлайн. И газета будет приходить по указанному адресу в почтовый ящик.

КСТАТИ Уважаемые владельцы торговых точек. Если ваши клиенты хотят покупать в вашем магазине "Комсомолку", мы готовы к сотрудничеству. Звоните нам по телефону 8(961) 510-52-13 и заказывайте доставку любимой газеты.