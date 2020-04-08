«Она сама была виновата!»: родители погибшей девочки пять лет добивались компенсации от виновника пьяного ДТП

Смертельная авария произошла 18 августа 2012 года. В тот день тогда еще 24-летний Александр Пушнарев (имена здесь и далее изменены – Авт.) сел за руль своего Range Rover пьяным, при этом водительских прав у него не было. Мужчина ехал в сторону поселка Сукко. В какой-то момент он выехал на встречку и врезался в металлическое ограждение.

В аварии пострадала его 18-летняя подруга Алена Шаркова, которая ехала с ним в машине. У девушки были переломаны ребра, ушиблены оба легких и почки. Кроме того, от удара у нее разорвались печень, селезенка, были ссадины на передней брюшной стенке, правом бедре и левой поясничной области.

Но водитель продолжил движение и уже через секунду наехал на бордюр, из-за чего пострадавшая выпала из люка, упав на дорогу, где ее переехал Пушнарев.

От полученных травм Алена скончалась.

В суде водитель уверял, что девушка сама высунулась из люка Range Rover.

Мужчина предстал перед судом. В апреле 2013 года его признали виновным по ч.4 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности».

- Он признан виновным, потому ему назначено наказание три года лишения свободы в колонии-поселении, - написано в приговоре.

Правда, уже в 2015-м его препроводили на исправительные работы, где он и отбывал оставшееся наказание.

Тем временем, родителям погибшей Алены присудили моральную компенсацию – по 500 тысяч рублей отцу и матери девушки. Однако водитель с решением суда не согласился и обжаловал его.

- Послушайте, да сама она виновата - высунулась из люка машины, когда мы ехали, - уверял Пушнарев во время заседания. – Поэтому прошу снизить компенсацию до разумных пределов – до 100 тысяч рублей.

Но суд посчитал, что водитель обязан выплатить убитым горем родителям миллион. Правда, очередное решение Фемиды он решил игнорировать. Чтобы избежать выплаты, пять лет виновник смертельного ДТП не устраивался на официальную работу, опустошил все свои счета.

Но в 2019 году у должника умер отец – все свои деньги он завещал сыну. Правда, в наследство Пушнарев не вступал. Но все же не выдержал - пришел к нотариусу. Об этом стало известно судебным приставам, которые подали заявление в суд о взыскании компенсации с наследуемых денег.

- Но в итоге должник явился лично и осуществил выплату в полном объеме, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.