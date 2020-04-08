2020-04-08T23:00:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев на совещании с Путиным по коронавирусу: Законы региона приведем в соответствие с новыми федеральными нормами

Таким образом губернатор надеется ускорить меры поддержки жителей
Виталий КАРНАУХ
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8 апреля прошло селекторное совещание президента с главами регионов. Фото: пресс-служба администрации края.8 апреля прошло селекторное совещание президента с главами регионов. Фото: пресс-служба администрации края.
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Сегодня Вениамин Кондратьев принял участие в селекторном совещании с президентом. Темой дискуссии стали меры, принимаемые в России и регионе для недопущения распространения инфекции СOVID-19.

Владимир Путин заявил о новых мерах поддержки субъектов. Так, это коснется сфер здравоохранения, семей с детьми, а также малого и среднего бизнеса. Губернатор Кубани, в свою очередь, отметил, что наш регион постарается быстро разобраться в местном законодательстве.

- Вместе с депутатами мы оперативно приведем в соответствие с новыми федеральными нормами наши необходимые региональные законы, чтобы жители Кубани быстрее получили поддержку, - отметил Вениамин Кондратьев.

Глава Краснодарского края также подчеркнул, что в регионе удается выиграть время в борьбе с коронавирусом благодаря введенным нерабочим дням. По его мнению, этот процесс контролируют медики лишь потому, что введен ряд ограничительных мер.

Напомним, кубанские медики, лечащие зараженных, получат надбавки. Помимо этого, власти региона предусмотрели единовременную выплату малоимущим семьям. Бизнесу отсрочена оплата за аренду государственной и муниципальной недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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