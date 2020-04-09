2020-04-08T23:14:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 9 апреля 2020: пропуска проверяют по базам, проездные продлят бесплатно

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 9 апреля 2020 года, самые важные события
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: Александр РАЙКО/krd.ruФото: Александр РАЙКО/krd.ru
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Представляем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 9 апреля 2020 года. За последние сутки число заболевших COVID-19 в Краснодарском увеличилось на 24, таким образом подтверждено уже 85 диагнозов, из них в краевом центре – 23.

Прибывающих в аэропорт Краснодара из Москвы и Санкт-Петербурга продолжают направлять на обязательную 14-дневную самоизоляцию. Для тех, кто не имеет такой возможности, предусмотрено размещение в обсерваторе, организованном в гостинице «Платан», только за 8 апреля туда направили 15 человек.

Появилась единая база данных по выданным пропускам для движения по территории Краснодара и края во время карантина. Сотрудники полиции теперь могут мгновенно проверить настоящий ли пропуск им предъявляет гражданин. За подделку предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Действие льготных проездных билетов на всех видах пассажирского транспорта с неограниченным количеством поездок на автобусе, троллейбусе и трамвае будет продлено до конца мая. При этом все неиспользованные поездки по «Студенческой карте», «Карте школьника», «Пригородной социальной транспортной карте» на май будут перенесены автоматически. Это коснется более 27 тысяч жителей Краснодара.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев снова прокомментировал возможную отмену карантина с 12 апреля.

- Процесс сейчас контролируемый, прежде всего, за счет ограничительных мер. Если до конца этой недели эпидемиологическая обстановка не ухудшится, часть ограничений, касающихся передвижения внутри муниципалитетов, работы рынков, ярмарок, мы снимем. Но режим самоизоляции продолжится, - заявил Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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