2020-04-09T10:27:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Привет, Covid: В сафари-парке Краснодара выкармливают родившегося краснокнижного лемура

Когда детеныш подрастет, его судьбу решит международная ассоциация зоопарков [фото, видео]
Евгения СОРОКА
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Малыш очень любопытный.Малыш очень любопытный.Фото: Виталий ТИМКИВ
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У малыша-лемура, названного в честь коронавируса, прошла первая фотосессия. Детеныш появился на свет меньше недели назад. Поскольку кроха родился во время пандемии - ему дали кличку Ковид (COVID-19).

Когда детеныш подрастет, его судьбу решит международная ассоциация зоопарков. Фото: Виталий ТИМКИВ

Когда детеныш подрастет, его судьбу решит международная ассоциация зоопарков.Фото: Виталий ТИМКИВ

За лемуром сейчас тщательно следят ветеринары. Этому симпатичному животному с длинным полосатым хвостом нужно тепло, сквозняки малышке противопоказаны.

Выкармливают его сотрудники краснодарского сафари-парка. А все потому, что мама отказалась от малыша.

За лемуром сейчас тщательно следят ветеринары. Фото: Виталий ТИМКИВ

За лемуром сейчас тщательно следят ветеринары.Фото: Виталий ТИМКИВ

- Молодая она просто, неопытная еще, - объясняют поведение родительницы сотрудники Сафари-парка.

Лемуры очень любопытны, контактны, но при этом весьма осторожны и не любят лишнего шума.

Кроха сейчас меньше ладошки. Фото: Виталий ТИМКИВ

Кроха сейчас меньше ладошки.Фото: Виталий ТИМКИВ

Они, кстати, вегетарианцы, различных жучков и червячков они едят редко. Основу рациона Ковида в будущем будет составлять растительная пища: фрукты, листья деревьев, мелкие травянистые растения, цветы.

При этом обычно свой день они начинают с принятия солнечных ванн: животные принимают позу йогов во время медитации, грея брюшко.

Выкармливают малыша сотрудники краснодарского сафари-парка. Фото: Виталий ТИМКИВ

Выкармливают малыша сотрудники краснодарского сафари-парка.Фото: Виталий ТИМКИВ

По словам директор зоопарка Марио Абурмайлех, когда детеныш подрастет, его судьбу решит международная ассоциация зоопарков. Дело в том, что этот вид лемуров сейчас находится под угрозой вымирания.

СПРАВКА «КП»

Кошачий лемур, или катта - наиболее известный вид из семейства лемуровых. Главное достоинство этих животных - длинный хвост, насчитывающий 13-14 черных и белых полос. Обитают на юге и юго-западе острова Мадагаскар. В настоящее время общая численность кошачьих лемуров оценивается в 10 000 - 100 000 особей. Они занесены в международную Красную книгу в категорию «виды, близкие к угрозе исчезновения».

В Сафари-парке Краснодаре родился малыш ламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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