Число заболевших коронавирусом в Сочи на 10 апреля 2020: в городе по-прежнему 28 пациентов с подтвержденным диагнозом

За прошедшие сутки из общих 20 по региону, в Сочи зарегистрировано 11 подтвержденных случаев заболевания COVID 19.Таким образом, в городе вирусом инфицированы 28 человек.

По данным регионального оперативного штаба, один из пациентов в Сочи продолжает находиться в тяжелом состоянии в городской больнице № 2.

После прохождения курса лечения из инфекционной больницы города ранее выписаны пять выздоровевших пациентов.

Одна пациентка, у которой коронавирус изначально был обнаружен во время пребывания в Сочи, выздоровела после лечения в Москве.

- В обсерваторах Сочи находятся под наблюдением специалистов 122 человека, которые пока не вызывают беспокойства у медиков,- говорится в сообщении оперативного штаба.

Как отмечают врачи, их состояние остается удовлетворительным, температура тела в норме.

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