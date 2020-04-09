«Больше, чем вопросы самоизоляции»: житель Тимашевска за свои деньги покупает продукты оставшимся на карантине старикам

Чтобы стать волонтером – не обязательно регистрироваться на различных сайтах. А тем более – в это не простое время, когда «коронавирус» прилип, фигурально выражаясь, к устам каждого. Сотни новостей за день, новые зараженные, вылечившиеся, поиски вакцины, обеззараживание территорий – среди этого круговорота есть место и людям с добрыми, отзывчивыми сердцами. Один из таких – 41-летний житель Тимашевска Александр Шендрик.

Волонтером никогда не был, но когда узнал о происходящем в мире, решил – а почему бы не помочь пожилым?

- Я увидел сюжет по телевизору, - говорит «КП»-Кубань» Александр. – Все равно работы в связи с карантином сейчас меньше. Нашел номер телефона отдела по делам молодежи, сказал, что хочу помогать.

И вот уже сегодня под шефством тимашевца два человека, одному из них в мае исполнится 91 год. Сам же Александр индивидуальный предприниматель, держит свою типографию. В период карантина там работает только цех по производству этикеток, ее поставляют на местные работающие заводы.

- Если я не занят и поступает звонок, то сразу завожу машину и выезжаю, - продолжает Александр. – Просят в основном продукты первой необходимости. На днях возил молоко, колбасу, хлеб и овощи – помидоры и огурцы – по просьбе Ивана Емельяновича, он старенький уже, самому ходить в магазин уже трудно. Если понадобится ездить чаще, то буду искать способы. Пока два-три раза в неделю посещаю их.

Иван Емельянович считает, что вирус могут победить солнечные лучи.Фото: Виталий КАРНАУХ

По словам добровольца из Тимашевска, родственники у тех, кому он помогает, есть. И в обычные спокойные дни по звонку своих дедушек-бабушек тут же приезжают. Только вот сейчас пропускная система сильно усложнила их жизнь.

- Александр сразу заявил, что хочет помогать либо ветеранам, либо одиноким пожилым людям, - говорит начальник Отдела по делам молодежи Тимашевского района Наталья Силищева. – Я очень обрадовалась, что наши ряды добровольцев пополнились.

90-летнему Ивану Емельяновичу помощь волотеров – как раз то, что необходимо.

- Есть добрые люди, - говорит старожил. – Это, пожалуй, больше, чем вопросы самоизоляции, ведь это темы добра, души, чистого сердца. Нам, старикам, сейчас вообще нельзя выходить на улицу. Я рад, что у меня есть помощник, в любую минуту могу с ним связаться.

Коронавирус, по мнению пенсионера Листунова, болезнь опасная и не сравнимая ни с какими прошлыми эпидемиями. Он говорит, что вирус появляется там, где для созданы необходимые условия. Поэтому и советует Ивана Емельянович бороться с заразой до победного конца.

Сам он, несмотря на свой возраст, ведет активный образ жизни и в курсе всех новостей. В свободное время смотрит телевизор и разгадывает кроссворды. Держит пчел – в прошлом году «Комсомолка» писала о его вкладе в развитие кубанского пчеловодства – в отрасли пенсионера можно считать ветераном, этим делом он занимается уже 76 лет.

- Мероприятия, которые сейчас проводят, огромного масштаба. Власти приняли серьезные решения для того, чтобы ограничить распространение этого вируса. Конечно, трудно определенным лицам находиться в четырех стенах, особенно это касается людей молодых, - заявил старожил.

В беседе с корреспондентом «Комсомолки» он отметил, что, возможно, коронавирус смогут победить солнечные ультрафиолетовые лучи. Именно поэтому тимашевец рекомендует как можно чаще принимать солнечные ванны – будь это в огороде или же возле собственного окна. Вирус, считает Листунов, полностью исчезнет только в летние месяцы. Да и до них осталось – рукой подать.