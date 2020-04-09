2020-04-09T14:17:58+03:00
Коронавирус Covid-19

«Больше, чем вопросы самоизоляции»: житель Тимашевска за свои деньги покупает продукты оставшимся на карантине старикам

90-летний пенсионер, которому помогает тимашевец, заявил, что вирус оставит Кубань летом
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Александр Шендрик привез Ивану Листунову продукты.Александр Шендрик привез Ивану Листунову продукты.Фото: Виталий КАРНАУХ
Изменить размер текста:

Чтобы стать волонтером – не обязательно регистрироваться на различных сайтах. А тем более – в это не простое время, когда «коронавирус» прилип, фигурально выражаясь, к устам каждого. Сотни новостей за день, новые зараженные, вылечившиеся, поиски вакцины, обеззараживание территорий – среди этого круговорота есть место и людям с добрыми, отзывчивыми сердцами. Один из таких – 41-летний житель Тимашевска Александр Шендрик.

Волонтером никогда не был, но когда узнал о происходящем в мире, решил – а почему бы не помочь пожилым?

- Я увидел сюжет по телевизору, - говорит «КП»-Кубань» Александр. – Все равно работы в связи с карантином сейчас меньше. Нашел номер телефона отдела по делам молодежи, сказал, что хочу помогать.

И вот уже сегодня под шефством тимашевца два человека, одному из них в мае исполнится 91 год. Сам же Александр индивидуальный предприниматель, держит свою типографию. В период карантина там работает только цех по производству этикеток, ее поставляют на местные работающие заводы.

- Если я не занят и поступает звонок, то сразу завожу машину и выезжаю, - продолжает Александр. – Просят в основном продукты первой необходимости. На днях возил молоко, колбасу, хлеб и овощи – помидоры и огурцы – по просьбе Ивана Емельяновича, он старенький уже, самому ходить в магазин уже трудно. Если понадобится ездить чаще, то буду искать способы. Пока два-три раза в неделю посещаю их.

Иван Емельянович считает, что вирус могут победить солнечные лучи. Фото: Виталий КАРНАУХ

Иван Емельянович считает, что вирус могут победить солнечные лучи.Фото: Виталий КАРНАУХ

По словам добровольца из Тимашевска, родственники у тех, кому он помогает, есть. И в обычные спокойные дни по звонку своих дедушек-бабушек тут же приезжают. Только вот сейчас пропускная система сильно усложнила их жизнь.

- Александр сразу заявил, что хочет помогать либо ветеранам, либо одиноким пожилым людям, - говорит начальник Отдела по делам молодежи Тимашевского района Наталья Силищева. – Я очень обрадовалась, что наши ряды добровольцев пополнились.

90-летнему Ивану Емельяновичу помощь волотеров – как раз то, что необходимо.

- Есть добрые люди, - говорит старожил. – Это, пожалуй, больше, чем вопросы самоизоляции, ведь это темы добра, души, чистого сердца. Нам, старикам, сейчас вообще нельзя выходить на улицу. Я рад, что у меня есть помощник, в любую минуту могу с ним связаться.

Коронавирус, по мнению пенсионера Листунова, болезнь опасная и не сравнимая ни с какими прошлыми эпидемиями. Он говорит, что вирус появляется там, где для созданы необходимые условия. Поэтому и советует Ивана Емельянович бороться с заразой до победного конца.

Сам он, несмотря на свой возраст, ведет активный образ жизни и в курсе всех новостей. В свободное время смотрит телевизор и разгадывает кроссворды. Держит пчел – в прошлом году «Комсомолка» писала о его вкладе в развитие кубанского пчеловодства – в отрасли пенсионера можно считать ветераном, этим делом он занимается уже 76 лет.

- Мероприятия, которые сейчас проводят, огромного масштаба. Власти приняли серьезные решения для того, чтобы ограничить распространение этого вируса. Конечно, трудно определенным лицам находиться в четырех стенах, особенно это касается людей молодых, - заявил старожил.

В беседе с корреспондентом «Комсомолки» он отметил, что, возможно, коронавирус смогут победить солнечные ультрафиолетовые лучи. Именно поэтому тимашевец рекомендует как можно чаще принимать солнечные ванны – будь это в огороде или же возле собственного окна. Вирус, считает Листунов, полностью исчезнет только в летние месяцы. Да и до них осталось – рукой подать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Карантин с пользой: тренируйся по-новому с UFC GYM в Wink
Суды Кубани прекратили 17 дел за езду без спецпропуска
Вениамин Кондратьев после совещания с Путиным по коронавирусу: В малоимущие, скорее всего, попадут те семьи, где родители потеряли работу
Жителям Сочи рекомендовано оплачивать счета за коммунальные услуги дистанционно
Кадастровая палата Кубани открыла предварительную запись для подачи документов
На Кубань нагрянут заморозки до -6 градусов
Кадастровая палата Кубани обновила онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН
Власти Краснодара за 5 дней отработали 1150 обращений местных жителей
В Усть-Лабинске территорию с захоронением участников ВОВ передали в аренду частному лицу
В Кущевском районе при пожаре в частном доме погиб местный житель
Более 1,5 млн клиентов ВТБ получили отсрочку платежа по кредитным картам
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,9 раза по итогам I квартала 2020 года
В Ейске осудят сбытчика марихуаны
В Краснодаре продолжается масштабная дезинфекция