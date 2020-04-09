2020-04-09T16:10:27+03:00
Общество

Уроки английского, йога и онлайн-турнир по шахматам. Волонтерский проект МореПомощи.рф в Сочи собрал первые 350 заявок

Его участники оказывают поддержку людям из разных регионов РФ, находящимся на самоизоляции
Юлия БАРАНОВА
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Алена Булгакова, менеджер бизнес-инкубатора СГУ проводит онлайн-занятия по йоге. Фото пресс-службы проекта МореПомощи.рфАлена Булгакова, менеджер бизнес-инкубатора СГУ проводит онлайн-занятия по йоге. Фото пресс-службы проекта МореПомощи.рф
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В Сочи стартовал новый волонтерский проект МореПомощи.рф. Его цель - поддержать людей, которые испытывают трудности, находясь в самоизоляции. За первую неделю работы на сайт проекта пришло более 350 заявок. В том числе: 300 человек предложили бесплатную помощь по разным направлениям, около 50 – обратились за поддержкой.

Участниками проекта стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Калининграда, Хабаровска, Краснодара и Сочи. МореПомощи.рф запустил сочинский госуниверситет, его авторы – резиденты бизнес-инкубатора вуза Эрика Берген и Диана Пруидзе, а также ИТ-предприниматель Денис Рябикин.

ИТ-предприниматель Денис Рябикин. Фото пресс-службы проекта МореПомощи.рф

ИТ-предприниматель Денис Рябикин. Фото пресс-службы проекта МореПомощи.рф

- В это сложное время мы должны помогать друг другу. Разработка ИТ-систем - это то, что я умею и люблю, поэтому я сразу включился в проект. Мы получаем множество откликов от людей, которые искренне готовы делиться своей экспертностью и помогать, - сообщил сайту «КП»-Кубань» Рябикин.

Диана ученица 10 класса 24 школы города Сочи помогает младшим школьникам делать домашние задания по русскому языку и писать сочинения.

Диана Пруидзе помогает младшим школьникам делать домашние задания. Фото пресс-службы проекта МореПомощи.рф

Диана Пруидзе помогает младшим школьникам делать домашние задания. Фото пресс-службы проекта МореПомощи.рф

Эрика проводит тесты по профориентации подростков.

- Сейчас самое подходящее время, чтобы пройти тестирование в нейтральной обстановке, когда ребята не нагружены кружками и дополнительными занятиями. Тесты мы проводим в режиме онлайн. Они помогают моим сверсникам лучше понять себя, определиться с выбором будущей профессии, - считает Берген.

Эрика Берген. Фото пресс-службы проекта МореПомощи.рф

Эрика Берген. Фото пресс-службы проекта МореПомощи.рф

Тимофей Князев - студент 1 курса сочинского госуниверситета. В рамках проекта МореПомощи.рф он проводит онлайн-занятия по английскому языку со студентами и старшеклассниками.

Тимофей Князев учит английскому. Фото пресс-службы проекта МореПомощи.рф

Тимофей Князев учит английскому. Фото пресс-службы проекта МореПомощи.рф

- Наши занятия проходят не хуже оффлайн! Всем уютно, комфортно, как результат - все знания воспринимаются эффективнее. В ближайшее время я планирую запустить серию вебинаров по ораторскому искусству, - рассказал Князев.

Другой студент, третьекурсник Владислав Каширов помогает пожилым людям решить бытовые проблемы: оплачивает счета за коммунальные услуги, покупает продукты илекарства.

Студент Владислав Каширов помогает пожилым людям решить бытовые проблемы. Фото пресс-службы проекта МореПомощи.рф

Студент Владислав Каширов помогает пожилым людям решить бытовые проблемы. Фото пресс-службы проекта МореПомощи.рф

Евгений Чуклов - руководитель Академии искусства массажа и Центра позвоночника, серебряный призёр чемпионата России и финалист чемпионата мира по массажу, остеопат, специалист по комплексному оздоровлению. Он в рамках проекта МореПомощи.рф проводит бесплатные онлайн-консультации. Евгений уверен, что нужно укреплять здоровье, чтобы бороться с вирусами и не поддаваться никаким болезням.

Евгений Чуклов - руководитель Академии искусства массажа. Фото пресс-службы проекта МореПомощи.рф

Евгений Чуклов - руководитель Академии искусства массажа. Фото пресс-службы проекта МореПомощи.рф

Алена Булгакова, менеджер бизнес-инкубатора СГУ проводит онлайн-занятия по йоге. Она поделилась, что уже сложилась группа из 10 девушек, которые пришли с сайта МореПомощи.рф. Вместе они занимаются йогой два раза в неделю.

Москвичка Оксана Волошина - бизнеследи и общественный деятель. В рамках проекта МореПомощи.рф она работает на горячей линии, помогает предпринимателям, попавшим в сложную ситуацию, преодолевать кризис.

Москвичка Оксана Волошина - бизнеследи и общественный деятель. Фото пресс-службы проекта МореПомощи.рф

Москвичка Оксана Волошина - бизнеследи и общественный деятель. Фото пресс-службы проекта МореПомощи.рф

10-летний Даниил Давыдов из Сочи и 9-летняя Валя Максимова из Оренбурга познакомились, благодаря проекту. У школьников хобби – игра в шахматы. Теперь они хотят собрать единомышленников по всей стране и провести шахматный онлайн-турнир. В ближайшее время проект намечено запустить в Ростове-на-Дону, Ставропольском крае, Крыму, Перми и Новосибирске.

Как сообщалось ранее, в Сочи волонтеры, предприниматели и депутаты объединились для помощи жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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