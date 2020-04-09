Опера с доставкой на дом: краснодарская певица Марина Сташкевич выступила с концертом на балконе многоэтажки

Фото: кадр из видео.

Вся кубанская столица находится сейчас на вынужденном карантине в связи с пандемией коронавируса. Известные музыканты дают онлайн-концерты в социальных сетях. Поступками именитых звезд вдохновилась и краснодарская оперная певица Марина Сташкевич, которая выступила с балкона многоэтажки.

Жильцы услышав бархатный голос певицы тут же повылезали из окон и стали снимать импровизированный концерт.

Оперная певица устроила концерт на балконе в Краснодаре Видео: instagram.com/neometria_krd.

Как оказалось, повезло жителям краснодарской высотки на улице Табачной. Здесь, по словам исполнительницы, отличная акустика, а все потому, что два дома расположены друг напротив друга. Чтобы звучание было хорошим, на балкон вынесли аппаратуру, голос транслировался через два усилителя.

- Я очень люблю итальянские композиции, поэтому исполнила знаменитые «'O sole mio», «Santa Lucia», «Вальс Мюзетты» Пуччини, - рассказала «КП»- Кубань» солистка Муниципального органного зала Краснодара Марина Сташкевич. – Хотелось немного развлечь и подбодрить жителей, подарить им солнечное настроение, пока у нас карантин.

Марина Сташкевич - солистка Муниципального органного зала Краснодара. Фото: ТО "Премьера".

Концерт продолжался полчаса. Как только музыка смолкла, зрители в импровизированном зале взорвались аплодисментами.

- На самом деле было очень приятно выступать! Много людей выглянули из окон, а какие громкие овации были в конце выступления, - добавляет оперная певица.

Позже ролики с выступлением Марина Сташкевич отметила в своих сторис в Instagram и от всей души поблагодарила зрителей. О том, будут ли еще концерты, пока неизвестно. Не исключено, что своеобразный челлендж подхватят другие музыканты.

А тем временем в Сочи на балконе самоизолированной многоэтажки каждый вечер устраивают джазовые концерты. Выступление длится около часа, и несомненно радует жильцов дома.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Сочи на балконе самоизолированной многоэтажки каждый вечер устраивают джазовые концерты

Пошла вторая неделя самоизоляции. Люди уже устали сидеть в квартирах - хотят на улицу и развлечений. Но пока выходить можно разве что на балкон - только там на время разрешено дышать свежим воздухом (читайте далее)

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