Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 10 апреля 2020: скончались две женщины, оштрафованы более 100 нарушителей

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 10 апреля 2020 года - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале.

В Краснодарском крае от коронавируса скончались два женщины 78 и 59 лет. Первая - местная жительница, она лечилась в краснодарской больнице с 24 по 31 марта. У нее был перелом бедренной кости. 31-го числа ее госпитализировали в клиническую инфекционную больницу с двухсторонней пневмонией и гидротораксом. Состояние пенсионерки ухудшилось 2 апреля, ее подключили к аппарату ИВЛ, но спасти пациента врачам не удалось.

Еще одна пациентка скончалась в больнице Новороссийска. Она контактировала с вернувшимся из Голландии мужчиной. К врачу она обратилась лишь спустя 10 дней после ухудшения самочувствия.

Прием документов в детские сады города начнут с 15 мая. Сроки изменились из-за действий на территории Краснодарского края ограничительных мер. Чтобы собрать необходимые справки, родителям дадут два месяца. В МФЦ заявления будут ждать по 15 июля включительно.

В кубанской столице продолжает действовать режим карантина. Горожанам нельзя выходить из дома без уважительных причин. В полиции разъяснили, кого будут штрафовать, если увидят на улице. По словам правоохранителей, штраф будет грозить только нерадивым нарушителям - например, составят протокол на гуляющих по набережной, рыбаков. Кстати, по последним данным, 103 краснодарца оштрафованы за нарушение карантина.

Но к административной ответственности привлекать случайных прохожих не станут - им только порекомендуют вернуться как можно скорее домой и могут даже проводить.

В городе не прекращается тотальная дезинфекция. «Генералят» Краснодар 60 человек с ранцами, наполненными специальной смесью. Ежедневно обрабатывают около тысячу остановок, 123 места общественного пользования.

А тем временем, прибывающих в краснодарский аэропорт из Москвы и Санкт-Петербурга продолжают направлять на обязательную самоизоляцию. Она длится 14 дней. Те, у кого есть место, где можно пережить двухнедельный карантин, едут туда. У кого нет - на обсервацию в гостиницу «Платан».

За последние сутки из Москвы и Питеры в краевой центр прибыло 185 человек. В обсерватор отправили трех прилетевших пассажиров.

Ранее сообщалось, что за сутки число больных коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось на 20 человек и достигло 105.

ТЕЛЕФОНЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ:

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

- 8-800-707-07-11 (горячая линия регионального оперативного штаба);

- 8-918-677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора);

- 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края).

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