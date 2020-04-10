2020-04-10T14:30:44+03:00
Происшествия

"Не в средневековье живем!": 20-летняя девушка вызвала полицию, когда ее по традициям украл новый знакомый

Строптивую невесту вернули домой
Ева МУР@kp_kuban
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Жених вернул девушку домой до того, как подоспела опергруппаЖених вернул девушку домой до того, как подоспела опергруппаФото: Социальные сети
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В прошлое воскресенье, 5 апреля, на посту дежурного городского отдела МВД в Апшеронске раздался звонок. На другом конце провода женский голос, сбиваясь на рыдания, просил спасти от навязчивого ухажера.

- Але! Помогите... Он украл меня и хочет жениться! А я не хочу, - кричала девушка.

Когда наряд полиции прибыл по адресу, который указала звонившая, выяснилось, что настойчивый жених, испугавшись, добровольно отпустил пленницу.

- До прибытия полицейских девушку отвезли домой, - пояснил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

У 20-летней Самиры (имя изменено здесь и далее - авт.), оказалось, совершенно другие планы на жизнь. Она собирается окончить ВУЗ, начать работать...да и вообще, девушка влюблена в другого.

34-летний мужчина выбрал такой способ понравится - украл девушку Фото: СОЦСЕТИ

34-летний мужчина выбрал такой способ понравится - украл девушкуФото: СОЦСЕТИ

34-летний Кубар из соседнего поселка буквально не давал ей прохода в последнее время. Через общих знакомых в соцсетях засыпал комплиментами и непристойными предложениями. А когда понял, что интереса как мужчина у Самиры не вызывает, решился на отчаянный шаг.

Дождался, когда из дома она соберется в магазин. А затем дал по газам своей "приоре", преградив Самире дорогу. Строптивая избранница горячего женишка даже не успела опомниться, как ее затолкали в машину, заблокировав двери.

По задумке, оказавшись в объятиях Кубара, она просто не могла не согласиться на свадьбу с ним. Только одного жених не учел: насильное удержание человека жестоко карается российским законодательством. На традиционный брачный обряд невеста должна пойти добровольно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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