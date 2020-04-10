Работа в Краснодаре в связи с коронавирусом: как найти, где можно заработать, какие есть вакансии

Пока одни горожане переживают за свое здоровье, другие беспокоятся о семейном бюджете. Из-за карантина многие организации закрылись: кто-то временно, а кто-то насовсем. Сотрудников со вздохом пришлось уволить – ведь зарплату платить нечем. Тем не менее, не все так плохо – вакансии по-прежнему есть. Рассказываем, как найти работу в Краснодаре в связи с коронавирусом.

На сегодняшний день Центр занятости, как и большинство городских учреждений, закрыт. Поэтому лично приехать на биржу труда и встать на учет у вас не получится. Зато это можно сделать дистанционно. Документы принимаются на портале «Работа в России». На сайте необходимо заполнить электронную форму. После регистрации заявления центр занятости населения самостоятельно запросит все необходимые сведения о занятости за последние три месяца в пенсионном фонде.

- Документы, которые предоставят жители, будут доступны сотрудникам центров занятости населения по месту жительства заявителей, - объясняют в администрации региона.

Таким образом, вас дистанционно, а главное, официально запишут в «безработные» и назначат пособие. Размер выплаты, к слову, зависит от зарплаты и ограничивается максимальным размером. Например, если заявитель за последний год состоял в трудовых отношениях не менее 26 недель.

- Минимальный размер пособия начисляется, если человек работал меньше 26 недель, впервые ищет работу или прекратил индивидуальную предпринимательскую деятельность, – прокомментировали в министерстве труда и соцразвития края.

Начислять пособия будут в течение полугода, минимальные выплаты – в течение 3 месяцев, гражданам предпенсионного возраста – год.

- К слову, готовятся и другие меры помощи безработным, в том числе повышение до уровня МРОТ размера пособий по безработице (12 130 рублей – Авт.), - уточняют в администрации края. - Это коснется тех, кто с 1 марта уволился и обратился в службу занятости.

Что касается вакансий, то на некоторые предприятиях наблюдается нехватка сотрудников. Зачастую, конечно, это не самые высокооплачиваемые места да и потрудиться надо. Зато зарплата белая и полный соцпакет.

На данный момент, согласно базе Федеральной службы по труду и занятости в крае открыто 18530 вакансий. При этом в Краснодаре доступно 3423 вакансий и 7240 рабочих мест.

Помимо этого, горожане могут обращаться на сервисы, которые помогают найти работу и подобрать персонал.

- Как показывает анализ вакансий, в Краснодарском крае за последние две недели по отношению предыдущему периоду выросло число вакансий в таких сферах, как «Производство», «Банки/Инвестиции/Лизинг», «Бухгалтерия/Финансовый учет» и «ИТ/Интернет/Телеком», - говорит «КП» - Кубань» руководитель пресс-службы рекрутинговой компании Алена Манохина. - Отдельно стоит отметить рост предложений на Кубани в сфере «Медицина/Фармацевтика». Число рабочих мест для медиков возросло в 6 раз. Наиболее востребованы лечащие врачи и врачи-эксперты, младший и средний медперсонал, специалисты по клиническим исследованиям, а также провизоры и фармацевты.

При этом во время коронавирусной пандемии спрос снизился в таких сферах, как продажи», «Административный персонал», «Транспорт/Логистика», «Строительство/Недвижимость» и «Рабочий персонал».

Стоит сказать, что сисло вакансий с возможностью работать на удаленке в марте-апреле по сравнению с февралем увеличилось вдвое.

- Как показывает анализ вакансий, размещенных на Кубани в марте 2020 года, средняя предлагаемая зарплата составила 36 184 рубля, в феврале эта цифра была на уровне 35 000 рублей, - добавляет Алена Манохина. - В Краснодаре в феврале-марте работодатели предлагали соискателям ежемесячный доход на уровне 37 500 рублей.

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