ЖК «Ракурс» в районе «Красной площади построят с применением счетов-эскроу

Договор о финансировании строительства жилого комплекса «Ракурс» в Краснодаре подписали учредитель компании ССК Карен Казарян и управляющий Краснодарским отделением ПАО Сбербанк Татьяна Сергиенко.

Жилой комплекс «Ракурс» состоит из восьми шестнадцатиэтажных литеров. Объект расположен в микрорайоне торгового центра «Красная Площадь» в 1-ом Лиговском проезде. Для будущих жителей комплекса построят 2925 квартир, продажа которых будет реализована с использованием эскроу-счетов.

Проектное финансирование Сбербанка предполагает, что при покупке недвижимости клиенты будут направлять средства на эскроу-счета, на которых деньги будут храниться на протяжении всего срока строительства объекта. Застройщик сможет раскрыть эскроу-счета только после введения дома в эксплуатацию и регистрации первого права собственности.

Фото: ССК.

- Компанию ССК и Сбербанк связывают давние партнерские отношения: банком аккредитована большая часть наших объектов, действуют различные программы по ипотеке. Мы рады, что наше сотрудничество продолжает развиваться в правильном и выгодном направлении для обеих сторон, - прокомментировал учредитель компании ССК Карен Виленович Казарян.

Для компании ССК ЖК «Ракурс» - это уже второй объект, строящийся по программе проектного финансирования. В июле 2019 года был подписан договор со Сбербанком о финансировании строительства жилого комплекса «Лучший».

- ГК «ССК» – надежный партнер Сбербанка, мы сотрудничаем по направлениям финансирования недвижимости и выдачи ипотеки. ЖК «Ракурс» - это уже второй проект, который компания будет реализовывать в рамках новых условий 214-ФЗ с использованием проектного финансирования и эскроу-счетов. Уверена, что покупатели квартир оценят высокое качество строительства и удобное расположение нового комплекса, - отметила управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Напомним, строительство жилого комплекса «Ракурс» началось в 2020 году. Возведение масштабного объекта производится поэтапно. Завершение строительства 1 этапа, в который вошли 1 – 4 литеры, планируется во втором квартале 2022 года. Затем компании предстоит реализовать второй этап. Сдача в эксплуатацию 5 – 7 литеров запланирована в четвертом квартале 2022 года. Проект ЖК «Ракурс» предусматривает и создание развитой инфраструктуры для комфортной жизни. Так, для жильцов домов запланирована большая наземная парковка, удобные дворы с детскими и спортивными площадками, а также достаточное количество коммерческих помещений.