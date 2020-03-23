2020-04-10T17:04:53+03:00
Общество

ЖК «Ракурс» в районе «Красной площади построят с применением счетов-эскроу

ССК открывает новый жилой комплекс в партнерстве со Сбербанком
Иван Егоров
Поделиться:
Фото: ССК.Фото: ССК.
Изменить размер текста:

Договор о финансировании строительства жилого комплекса «Ракурс» в Краснодаре подписали учредитель компании ССК Карен Казарян и управляющий Краснодарским отделением ПАО Сбербанк Татьяна Сергиенко.

Жилой комплекс «Ракурс» состоит из восьми шестнадцатиэтажных литеров. Объект расположен в микрорайоне торгового центра «Красная Площадь» в 1-ом Лиговском проезде. Для будущих жителей комплекса построят 2925 квартир, продажа которых будет реализована с использованием эскроу-счетов.

Проектное финансирование Сбербанка предполагает, что при покупке недвижимости клиенты будут направлять средства на эскроу-счета, на которых деньги будут храниться на протяжении всего срока строительства объекта. Застройщик сможет раскрыть эскроу-счета только после введения дома в эксплуатацию и регистрации первого права собственности.

Фото: ССК.

Фото: ССК.

- Компанию ССК и Сбербанк связывают давние партнерские отношения: банком аккредитована большая часть наших объектов, действуют различные программы по ипотеке. Мы рады, что наше сотрудничество продолжает развиваться в правильном и выгодном направлении для обеих сторон, - прокомментировал учредитель компании ССК Карен Виленович Казарян.

Для компании ССК ЖК «Ракурс» - это уже второй объект, строящийся по программе проектного финансирования. В июле 2019 года был подписан договор со Сбербанком о финансировании строительства жилого комплекса «Лучший».

- ГК «ССК» – надежный партнер Сбербанка, мы сотрудничаем по направлениям финансирования недвижимости и выдачи ипотеки. ЖК «Ракурс» - это уже второй проект, который компания будет реализовывать в рамках новых условий 214-ФЗ с использованием проектного финансирования и эскроу-счетов. Уверена, что покупатели квартир оценят высокое качество строительства и удобное расположение нового комплекса, - отметила управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Напомним, строительство жилого комплекса «Ракурс» началось в 2020 году. Возведение масштабного объекта производится поэтапно. Завершение строительства 1 этапа, в который вошли 1 – 4 литеры, планируется во втором квартале 2022 года. Затем компании предстоит реализовать второй этап. Сдача в эксплуатацию 5 – 7 литеров запланирована в четвертом квартале 2022 года. Проект ЖК «Ракурс» предусматривает и создание развитой инфраструктуры для комфортной жизни. Так, для жильцов домов запланирована большая наземная парковка, удобные дворы с детскими и спортивными площадками, а также достаточное количество коммерческих помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Двух тараканов вы сами никогда не победите! Откровения дезинфектора о неравной борьбе с крысами и насекомыми
Эдуард Подрядов воюет с насекомыми и грызунами уже больше десяти лет, иногда просыпается в холодном поту - картинки его будней похлеще, чем в фильмах ужасов
Новости 24
На Кубани в Вербное Воскресенье храмы проведут богослужения онлайн
Максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул увеличат
На Кубани определят организации, которые возобновят работу
В Сочи экскурсии по парку «Дендрарий» проводят в режиме онлайн
Жители Кубани могут оформить пособие по безработице, не выходя из дома
МегаФон обновил инфраструктуру для ускорения онлайн-видео и ТВ
На Кубани усилили антитеррористическую защищенность опасных производственных предприятий
Мэр Сочи пообщался с горожанами по видеосвязи
Пассажиров, прилетающих в Анапу из Москвы и Петербурга, отправляют на самоизоляцию
В Сочи усилили санитарную обработку в магазинах
Вениамин Кондратьев выступит с новым обращением к жителям края 10 апреля
В Краснодаре краевой колл-центр ежедневно принимает 3,5 тысячи звонков
На Кубани задержали мошенника, который «продавал» в Сети детали на автомобиль
Полицейские Кубани задержали в Москве мужчину, находящегося в федеральном розыске
В Сочи меняется схема движения ряда городских автобусных маршрутов
В Сочи осталось менее 3 тысяч туристов
В Туапсе 19-летний парень угнал мопед
На Кубани предприятие без лицензии занималось добычей песчано-гравийной смеси
В Сочи задержан автобус с контрабандными сигаретами
Число выздоровевших от коронавируса в Краснодарском крае на 10 апреля 2020 года составило 25 человек
В Красноармейском районе женщина пойдет под суд за убийство сожителя
Число заболевших коронавирусом в Адыгее на 10 апреля 2020 года: COVID-19 обнаружили еще у 7 человек