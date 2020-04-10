«Мой домашний пеликан»: в Новороссийске краснокнижная птица прилетела к людям и не хочет их покидать

Неделю назад в порту Новороссийска моряки заметили странного гостя. Неизвестно откуда прилетевший пеликан поселился на танкере и жил там некоторое время, а потом решил переселиться еще ближе к миру людей и стал, считай, полноценным сотрудником, только без записи в трудовую. С должностью «смотрящего» он справился на отлично.

- Пеликаны у нас частенько раньше бывали, - рассказал «КП»-Кубань» работник порта Руслан. – Но за последние пару лет этот – единственный. Спокойно ходил по территории, никого не боялся. Мы его Григорием назвали.

В обществе моряков пеликан пробыл сутки. Ночью караулил помещения, ходил из стороны в сторону, наверняка надеясь на зарплату в виде свежей рыбки.

- К сожалению, свежую рыбу нам негде было взять. Странный он, сам не ловит ничего, на воду в море не садится. Удивительно вообще, почему он не может охотиться, - продолжает Руслан. – Мы его сначала боялись, птица-то огромная, клюв большущий. Мышей, лягушек у нас нет, покормить не смогли.

Пеликан Гриша.Видео: соцсети

На утро Григорий, видать, сильно проголодался и улетел в гору. Там, по словам Руслана, его встретили местные жители, которые сообщили о нежданном госте Сергею Яковлеву, он держит парк с птицами в поселке Убых, что под Новороссийском. Мужчина содержит на реабилитации раненых животных, а после выпускает их на волю.

- В тот же день мне привезли этого пеликана. Думаю, проблема в том, что когда-то его забрали из гнезда и растили в домашних условиях. Соответственно, охотиться он не умеет. Его одомашненность проявляется и в том, что пеликан не боится людей, - рассказал Сергей Яковлев.

Григорий оказался настолько далеким от дикой природы, что даже отказался съесть целиком приготовленную специально для него рыбу. Сергею Григорьевичу пришлось резать улов на куски. Только тогда Гриша полакомился впервые за долгое время.

- Ему месяцев шесть, не больше. Красивый, кучерявый… Но мороки с ним будет много – надо учить охотиться. После карантина выпустим его в озеро, где живут утки и лебеди, будем кидать раненую рыбу, которая плавать не может, - продолжает Сергей.

Таким образом Григорий должен научиться самостоятельно добывать пищу. И вскоре это станет инстинктом. Хозяин парка с птицами отмечает, что пеликана раньше содержали в хороших условиях – перья чистые, здоровьем богат, рослый. Только вот почему-то прошлые хозяева решили от него избавиться. Наверное, просто поиграли, а когда птица им надоела, бросили.

Птица улетела в горы, а оттуда ее доставили в птичий парк в поселке Убых. Фото: соцсети.

Так что в планах у Сергея Яковлева не только научить Григория взрослой и самостоятельной жизни, но и выпустить его в природу. К слову, этот пеликан у него пока единственный, а всего на передержке около двадцати птиц, и везут их со всего края.

- Сложно, конечно, содержать их. Одним только хищникам нужно по нескольку килограммов мяса в день давать. Я обращался в администрацию за помощью, но в гранте отказали, - с печалью говорит Сергей.

Но мужчина не отчаивается, ведь для него главное, чтобы после реабилитации все птицы и животные смогли выжить в дикой природе.

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