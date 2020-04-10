2020-04-10T19:44:31+03:00
Происшествия

Обнаружили мертвой в болоте: Найденная на Кубани девушка может быть пропавшей в новогоднюю ночь анапчанкой

Анна вышла из дома без куртки и исчезла
Мирослава ЧЕРНАЯ
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На теле девушки не обнаружено следов насилия.На теле девушки не обнаружено следов насилия.
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О 19-летней Анне не было вестей больше трех месяцев. Напомним, девушка пропала сразу после боя курантов 1 января 2020 года. В ту ночь она отмечала праздник вместе с друзьями в станице Журавской Кореновского района. Сюда девушка приехала 30 декабря из Анапы к своему приятелю.

Новый год молодые люди и их друзья встретили шумно – с песнями и плясками. Во время застолья Анне что-то не понравилось, она поспешила к входной двери. Но вслед за ней никто не пошел. Знакомые подумали, что она просто хочет подышать свежим воздухом.

- Она выбежала на улицу без телефона, без денег. Даже пальто не накинула, - рассказывала «КП» подруга Татьяна. – Соседи говорили, что она пошла в сторону трассы. Наверное, хотела поймать попутку, чтобы уехать домой. Но с родителями она так и не встретилась.

Отец и мать девушки, как только узнали о случившемся, тут же написали заявление в полицию. К поискам даже присоединились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», но Анну найти не удавалось.

14 января следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Однако разобраться в загадочном исчезновении девушки оказалось непросто. Где только ее не искали, кого только не опросили правоохранители, чтобы найти хотя бы маленькую зацепку, но в итоге все было тщетно.

- Во время поисковых мероприятий с привлечением сотрудников МЧС неоднократно обследовались водоемы, в том числе, с применением квадрокоптера, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю. – Следователи допросили более 200 человек, в том числе, жителей станицы Журавской.

И вот спустя три месяца долгих поисков во время очередного осмотра территорий в районе Журавской в местном болоте обнаружили тело девушки. Пока следователи не берутся утверждать, действительно ли погибшая – та сама пропавшая анапчанка.

- Чтобы установить личность и причины смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза, - добавляют в СУ СК по региону.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было, а значит, смерть не носит криминальный характер.

- Есть версия, что в ту ночь девушка могла оступиться. Этот участок плохо освещался, а все происходило ночью. Не заметив края дороги, она могла упасть в водоем, из которого просто не смогла выбраться, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – А обнаружить погибшую раньше могло не удаваться из-за здешнего рельефа. Часто в этой зоне поднимается уровень воды. Во время очередного притока девушку, скорее всего, и нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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