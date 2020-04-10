Где в Сочи сдать анализ на коронавирус

В Сочи тестирование на новую коронавирусную инфекцию могут, в случае необходимости, пройти все желающие. Как это сделать?

Мы обратились на единую горячую линию оперативного штаба по Сочи.

- Если человек, который хочет пройти тестирование обратился за консультацией к нам, мы ему сообщаем номера телефонов на которые можно позвонить для вызова специалистов, - сообщил «КП»-Кубань» диспетчер.

Он обратил внимание, что в любом случае необходимо остаться дома и дождаться врача.

Роспотребнадзор в СочиФото: Юлия БАРАНОВА

Главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи Людмила Мишина рассказала «КП»-Кубань», что с 13 марта исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся непосредственно в городе.

Их делают на базе инфекционной больницы №2 и сочинской противочумной станции. - Людям необходимо обратиться в поликлинику, чтобы на дом приехал специалист и сделал забор биоматериала, - подчеркнула Мишина.

Она уточнила, что в Сочи платные исследования на COVID-19 на базе частных лабораторий пока не проводятся.

- Но этот вопрос сейчас решается, - заключила главный специалист-эксперт.

Фото КП

По информации Роспотребнадзора, в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию.

По мнению специалистов, они имеют максимально возможную чувствительность и выявляют единичные копии вируса в реакции. Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале.

По числу проведенных исследований Краснодарский край в апреле входит в топ-10 . Здесь проведено 22065 исследований.

Как сообщалось ранее, депутаты Горсобрания в Сочи прошли тестирование на COVID 19 в связи с болезнью сотрудницы аппарата.