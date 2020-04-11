2020-04-10T23:43:07+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 11 апреля 2020: 25 человек находятся в инфекционной больнице

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 11 апреля 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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Фото КПФото КП
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Из 20 случаев заболевания коронавирусом в Краснодарском крае за прошедшие сутки на территории Сочи зарегистрированы 3.

Таким образом, за весь период наблюдения коронавирус в городе был подтверждён у 31 человека. Последние новости на 11 апреля 2020 года: шесть пациентов выписаны, остальные 25 находятся в изолированных боксах городской инфекционной больницы № 2.

По данным регионального оперативного штаба, в сочинском пункте обсервации на данный момент размещено 110 человек. Их состояние врачи оценивают, как удовлетворительное.

- В соответствии с инкубационным периодом, в настоящее время подтверждаются случаи заболевания у людей, контактировавших или приехавших из других стран более 14 дней назад,- говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

Кроме того, 490 человек в Сочи сейчас находятся на 14-дневной самоизоляции в своих квартирах. Они вернулись из регионов, где фиксируется неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка.

«КП»-Кубань» выяснила, куда обратиться в Сочи, чтобы сдать анализ на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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