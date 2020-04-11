Число заболевших коронавирусом в Сочи на 11 апреля 2020 года: у 31 человека подтвердился COVID 19
За прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в Сочи на 11 апреля 2020 года увеличилось на 3 человека. Таким образом, у 31 человека подтвердился коронавирус в городе.
25 пациентов находятся в изолированных боксах городской инфекционной больницы № 2. Шесть человек ранее были выписаны.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, всего в обсерваторах региона находятся 151 человек, из них 110 человек - в Сочи.
- Их состояние удовлетворительное, - говорится в сообщении оперативного штаба.
Кроме того, 490 человек в городе остаются на 14-дневной самоизоляции в своих квартирах. Они прибыли в Сочи из регионов, где фиксируется неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка.
«КП»-Кубань» выяснила, куда обратиться в Сочи, чтобы сдать анализ на коронавирус.
Депутаты Горсобрания в Сочи прошли тестирование на COVID 19 в связи с болезнью сотрудницы аппарата. Заболевшая женщина помещена в инфекционную больницу (продолжение)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»