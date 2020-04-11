Число заболевших коронавирусом в Сочи на 11 апреля 2020 года: у 31 человека подтвердился COVID 19

За прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в Сочи на 11 апреля 2020 года увеличилось на 3 человека. Таким образом, у 31 человека подтвердился коронавирус в городе.

25 пациентов находятся в изолированных боксах городской инфекционной больницы № 2. Шесть человек ранее были выписаны.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, всего в обсерваторах региона находятся 151 человек, из них 110 человек - в Сочи.

- Их состояние удовлетворительное, - говорится в сообщении оперативного штаба.

Кроме того, 490 человек в городе остаются на 14-дневной самоизоляции в своих квартирах. Они прибыли в Сочи из регионов, где фиксируется неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка.

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