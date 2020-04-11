Борются с огнем вторые сутки: на Кубани продолжают тушить десятки гектаров горящего леса
В Северском районе горит лес.Видео: ГУ МЧС
О загорании части леса в районе поселка Планческая Щель, что в Северском районе Кубани, стало известно в первой половине дня 10 апреля. Однако пожарные борются с огнем уже вторые сутки.
Площадь пожара 20 гектаров.Видео: ГУ МЧС
Сложность состоит в том, что подобраться к очагу практически невозможно, труднодоступная местность в четырех км от населенного пункта.
На месте работают около 200 человек. .Видео: ГУ МЧС
По прибытию пожарных подразделений установлено, что площадь возгорания составляет 20 гектаров.
Развернут штаб. Фото: ГУ МЧС.
В тушении задействовано масштабное количество сил и средств спасателей. Так, 10 апреля с пожаром боролись около 200 человек и 11 единиц техники. Кроме того, для отслеживания распространения огня МЧС применяло беспилотный летательный аппарат.
Карта пожара..Видео: ГУ МЧС.
- Развернут совместный штаб МЧС и Лесопожарного центра, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС региона. – Ситуация находится на особом контроле.
На 10 утра 11 апреля площадь возгорания уменьшилась до 400 кв.м. Осталось всего два очага горения. В общей сложности в ликвидации этого крупного пожара принимали участие около 300 челвек и 50 единиц техники.
- Угрозы населенным пунктам нет. В готовность приведена авиация МЧС России. Применение не требуется. На данный момент наземная группировка ликвидирует очаги, по кромке создаются минерализованные полосы, производится ликвидация тлеющих очагов, - уточнили утром 11 апреля в пресс-службе ГУ МЧС региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»