«Батюшки, какой!»: На Кубани настоятель храма на спор отжимается 100 раз

Вы думали, священники только в рясе с крестом ходят и молитвы читают? Не всегда! Они тоже люди и у многих есть хобби.

Вот, например, молодой 35-летний настоятель храма в станице Саратовской Горячего Ключа Александр Резниченко, считает, что священник должен быть силен не только духом, но и телом. Отец Александр своим примером приобщает местных детишек к спорту. Для ребят он не просто служитель церкви – он друг, экскурсовод, тренер и наставник.

- Наш батюшка – потрясающий человек! Он заряжает своей внутренней энергией, рядом с ним чувствуешь себя по-другому. Отец Александр и директор воскресной школы Татьяна Калинина часто организовывают для воспитанников походы, - рассказывает прихожанка Свято-Никольского храма Марина Максимчук.

В воскресной школе станичного храма занимаются 32 воспитанника

Сейчас, конечно, все соблюдают режим самоизоляции, но планы на лето у ребят уже построены. Походы со священником – это добрая традиция.

Ученики обращаются к настоятелю уважительно – «батя» - это считается проявлением почтения и доверия. Для воспитанников отец Александр, как папа – и он их считает всех своими детьми, и ребята в нем души не чают.

- Жить и общаться мы стараемся по казачьим традициям. «Батя» - это обращение к отцу, старшему человеку, просто забытое временем, - разъяснил настоятель храма.

Служивый священник не дает скучать своим воспитанникам. Он организовывает для ребят соревнования, в которых участвует и сам

Служивый священник

Иерей Александр Резниченко – бывший разведчик. Утренняя пробежка для него необходимое занятие для бодрости духа. И воспитанников наставляет на здоровый образ жизни

- Каждое утро пробегаю по 5 километров, когда силы есть, могу и 10 осилить. Иногда и детей с собой беру, у кого желание есть, - рассказывает отец Александр.

Армейский опыт помогает священнику организовывать по-особенному интересные мероприятия для мальчишек. В экспедициях ребята собирают-разбирают автоматы, стреляют по мишеням, учатся разбивать палаточные лагеря, и как положено по традиции в походах, готовят еду на костре. Также настоятель устраивает спортивные соревнования для ребят, в которых, кстати, и сам с удовольствием участвует. Даже на спор 100 раз отжаться может.

Настоятель храма отжимается в походе .

- Мы не просто в походы ходим развлечься, дети ещё и образовываются с батюшкой. Он отличный биолог, историк и краевед. У нас получаются воспитательно-познавательные и патриотические путешествия, - рассказала мама одного из воспитанников воскресной школы.

За экскурсии и занятия с детьми отец Александр денег не берет. И даже больше, свои продукты часто отдает нуждающимся. Хотя, стоит отметить, сам многодетный отец. У него и жены Елены (она руководит хором в храме) трое детей: 10-лений Серафим, 7-летняя Мария и двухгодовалая Анастасия.

- Батюшка на подворье держит курей, а снесенные яички отдает более нуждающимся людям – семье, в которой есть больные детки. Их пятеро и они живут с бабушкой, - рассказывают местные жители.

Поддержка в семье

Любовь к спорту, как и тяга к церкви, у священника появились еще в школе. В местный храм Александр ходил с детства с родителями и бабушкой. С 9 класса стал самостоятельно помогать приходу. После школы пять лет учился в семинарии в Белгороде. Потом ушел в армию, служил в подразделении ГРУ особого назначения, поэтому о военных годах не рассказывает, мол, секретно.

В свободное время священник ходит с детьми в походы. В лесистых местностях они стреляют по мишеням

И в школе, и в армии спорт для Александра был неотъемлемой частью. Турники, гири, упражнения – он считает необходимыми составляющими для физического здоровья мужчины.

- Спорт мне дает моральную разгрузку, - делится батюшка.

В 24 года Александр вернулся из армии, женился. Его поставили дьяконом в краснодарском Соборе Александра Невского. А через шесть лет отправили в Троицкий храм Горячего Ключа. Стоит сказать, что именно в этом храме ещё будучи школьником Александр познакомился с женой Еленой. Ее отец был там штатным священником и настоятелем. С сентября прошлого года отец Александр стал настоятелем Свято-Никольского храма в станице Саратовской.

Батюшка приучил к походам и спорту и свою жену с детьми. Они всегда в путешествия ходят вместе. Младшая дочь отправилась в первое путешествие с родителями, когда ей было всего два месяца. Поддерживать друг друга в их семье – главное.

Настоятель показывает ребятишкам местные достопримечательности. Он отличный краевед. На фото справа - жена священника - Елена

Церковь и коронавирус

В связи со сложившейся в стране и мире ситуацией и введением на Кубани карантина отец Александр старается не выходить из дома, но при всей обстановке и людям отказать не может. Как говорят местные жители, он один из немногих священников, который соглашается в дни самоизоляции отпеть умершего, естественно при соблюдении всех правил режима.

- Придерживаюсь всех мер санитарной безопасности. Но всегда выезжаю лично на место. Я жуткий противник дистанционных служб. На то священник и есть, он должен быть рядом не только, когда всё хорошо у людей, но и когда плохо, - сказал отец Александр.

Настоятель в карантин и службы проводит. Говорит, что пандемия не может изменить жизнь храма. Отец Александр в подтверждение своих слов приводит пример из истории христианской церкви, когда в самую лютую болезнь во время чумы не прятались от храмов.

- Храм всегда считался последней надеждой. Смерть заключается в воле Божьей. Как бы мы ни прятались, от того, что Господом написано, никуда не денешься. Я ни в коем случае не призываю нарушать карантин. Просто не считаю, что нужно прибегать к крайностям, - пояснил настоятель.

Стоит отметить, что и в обычные будни настоятель Александр Резниченко один из немногих священников в районе, который бесплатно без пожертвований крестит детей, у родителей которых нет возможности провести таинство за деньги.

Сейчас Александр Резниченко готовит планы для занятий с детьми на дому или дистанционно в период распространения коронавируса. И непременно ждет с ребятами смены режима, чтобы запланировать очередной спортивный поход. Говорит, что мы обязательно справимся с этой заразой с Божьей помощью!