В Краснодаре частная клиника берет за анализ на коронавирус в три раза больше, чем московские

В Краснодаре частная клиника стала брать анализ на коронавирус у всех желающих. Этого ждали многие жители региона, поскольку в столичных частных медучреждениях эта тема давно пробита и пользуется популярностью. Только вот там, в Москве, у россиян больше шансов сдать тест, поскольку цена услуги позволяет. Там оборудованы специальными приборами по выявлению коронавируса несколько лабораторий, цены варьируются от 600 до 3000 рублей.

Этому Краснодар может только позавидовать. На днях одна из частных клиник краевой столицы открыла подобную услугу. Только стоит она 5000 рублей. Для 90% населения это не по карману. Не беремся утверждать, но, возможно, таким образом учреждение пытается вернуться на финансовый уровень, который был до запрета передвижения на Кубани.

Итак, что же входит в услугу? На сайте клиники сообщается, что тест является сверхчувствительным и одним из самых точных в стране, обладает стопроцентной достоверностью. И проводится он методом ПЦР.

Кроме того, помимо 5 тысяч потребуется заплатить еще 500 рублей за выезд медсестры на дом. Ждать результатов анализа придется до трех суток.

Тестирование могут пройти те, кто контактировал с зараженным коронавирусом человеком. Также если вы находились в местах скопления людей, или общались с людьми, болеющими ОРВИ, а также если находились в обществе тех, кто был в период пандемии за границей. Стоит отметить, если у пациента есть симптомы ОРВИ, то сдачу анализов на коронавирус придется отложить до более благоприятного времени.

Но стоит ли тратить такие деньги? Ведь если есть предпосылки к заболеванию, то необходимую помощь, в том числе и анализ, вам окажут в больницах региона.

- При признаках ОРИ нужно обратиться в поликлинику по месту жительства и сдать необходимые анализы. Лечебные учреждения самостоятельно направят их в лаборатории. Сейчас их десять, - пояснили в администрации Краснодарского края.

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