Как только начался период самоизоляции, а потом и карантина, в Краснодарском крае появились добродушные граждане, готовые оказать посильную помощь людям пожилого возраста. Именно пенсионеры, уверяют медики, наиболее сильно подвержены заболеванию коронавирусом.

Краснодарские волонтеры разносят свежие номера «Комсомолки». Фото: кубсомол.

Так что волонтеры в это непростое время не дремлют – работают по заявкам, разносят необходимые продукты питания, лекарства, а теперь и любимую газету всей страны – «Комсомолку».

Краснодарские волонтеры разносят свежие номера «Комсомолки». Фото: кубсомол.

- Старшее поколение, за которым мы сейчас присматриваем, не читает новости в интернете, они привыкли их видеть на страницах газет, - рассказывает руководитель кубанского союза молодёжи Сергей Урайкин. – Они очень рады такому неожиданному сюрпризу!

Краснодарские волонтеры разносят свежие номера «Комсомолки». Фото: кубсомол.

Но читают газету не только пенсионеры. Поэтому волонтеры раскладывают свежие номера в почтовые ящики многоквартирных домов. В свежих номерах читатель увидит статьи и заметки об актуальных новостях Краснодарского края – жизнь кубанской столицы, распространение коронавируса, полезные материалы о том, какие организации работают, афишу мероприятий и телепрограмму.

Краснодарские волонтеры разносят свежие номера «Комсомолки». Фото: кубсомол.

Жители Кубани охотно читают печатную версию газеты, в которой собрана самая важная и интересная информация городов и станиц региона.