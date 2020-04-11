На Кубани силовики задержали двух сатанистов, которые выступали против христиан

В Краснодарском крае расследуется уголовное дело, возбужденное против местной супружеской пары. В популярной соцсети они публиковали материалы, выступая против христиан и призывая к насилию над ними.

По данным источника RT, краснодарец в период с 14 августа по середину ноября прошлого года опубликовал в соцсети несколько материалов, в которых рассказывал, что продает книгу сатанинской направленности. В ней, утверждает источник, присутствовали «лингвистические и психологические признаки побуждения к враждебным действиям (побуждения к убийству)» в отношении христиан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/772520" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре семья сатанистов призывала грабить и убивать христиан.

Кроме того, мужчина в своих действиях был не одинок – ему помогала женщина, проживающая с ним в одной квартире. Она также публиковала на своей странице в соцсети материалы о продаже книги. Сейчас краснодарку подозревают в пособничестве.

При обыске их жилища силовики обнаружили литературу экстремистской направленности, череп животного, алтарь, а также другие оккультные предметы.

В отношении них возбуждено уголовное дело, против мужчины – по ч.2 ст. 280, против его сожительницы – по ч.5 ст.33 и ч.2 ст.280 УК РФ. Обвиняемый признал свою вину, в настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ФСБ пока ситуацию комментировать отказалась.