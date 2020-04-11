2020-04-11T18:59:20+03:00
Происшествия

На Кубани силовики задержали двух сатанистов, которые выступали против христиан

Муж и жена делали это через соцсети
Виталий КАРНАУХ
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При обыске их жилища силовики обнаружили литературу экстремистской направленности.При обыске их жилища силовики обнаружили литературу экстремистской направленности.
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В Краснодарском крае расследуется уголовное дело, возбужденное против местной супружеской пары. В популярной соцсети они публиковали материалы, выступая против христиан и призывая к насилию над ними.

По данным источника RT, краснодарец в период с 14 августа по середину ноября прошлого года опубликовал в соцсети несколько материалов, в которых рассказывал, что продает книгу сатанинской направленности. В ней, утверждает источник, присутствовали «лингвистические и психологические признаки побуждения к враждебным действиям (побуждения к убийству)» в отношении христиан.

В Краснодаре семья сатанистов призывала грабить и убивать христиан.

Кроме того, мужчина в своих действиях был не одинок – ему помогала женщина, проживающая с ним в одной квартире. Она также публиковала на своей странице в соцсети материалы о продаже книги. Сейчас краснодарку подозревают в пособничестве.

При обыске их жилища силовики обнаружили литературу экстремистской направленности, череп животного, алтарь, а также другие оккультные предметы.

В отношении них возбуждено уголовное дело, против мужчины – по ч.2 ст. 280, против его сожительницы – по ч.5 ст.33 и ч.2 ст.280 УК РФ. Обвиняемый признал свою вину, в настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ФСБ пока ситуацию комментировать отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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