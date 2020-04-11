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В Страстную неделю эпидемиологи и священники призывают кубанцев молиться дома

Главный санитарный врач Краснодарского края предостерегла от походов в храмы [документ]
Виталий КАРНАУХ
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В Страстную неделю эпидемиологи и священники призывают кубанцев молиться дома.В Страстную неделю эпидемиологи и священники призывают кубанцев молиться дома.Фото: Виталий КАРНАУХ
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В 2020 году Пасха отмечается 19 апреля, соответственно, Страстная седмица будет предшествовать этой дате. 12 апреля верующие встретят праздник Входа Господня в Иерусалим, или Вербное воскресенье, а с понедельника, 13 апреля, и до Великой субботы, 18 апреля, продлится Страстная неделя.

Главный государственный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина подписала постановление, касающееся руководителей религиозных организаций, а также верующих кубанцев.

- Обеспечить временное приостановление посещения гражданами зданий, строений, сооружений, в том числе запрет доступа граждан в культовые здания, - говорится в постановлении.

Исключение составляют лишь священнослужители и лица, присутствие которых необходимо при совершении богослужений. Запрет будет действовать с 12 апреля и до особого распоряжения.

Однако для верующих жителей и гостей Кубани будут организованы онлайн-трансляции из храмов – по телевидению и в социальных сетях. Так что прихожане смогут молиться, не выходя из своих домов. Об этом заявил и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

- Давайте на себя возложим подвиг не выходить из наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская не выходить из своей пустыни, а ведь ей тоже хотелось пить, - сказал Кирилл.

Кубанский митрополит Исидор также просит жителей Краснодарского края воздержаться в ближайшее время от походов в храмы и церкви. Он издал указ, запрещающий проводить общественные богослужения.

- При этом неопустительно совершать Божественную литургию за закрытыми дверьми в присутствии необходимого числа церковнослужителей. Благословляю проводить трансляции из крупных храмов, - говорится в указе Исидора.

К слову, кубанская митрополия стала второй в Русской Православной Церкви, священноначалие которой закрыло храмы из-за коронавируса.

12 апреля по давней христианской традиции – Вербное воскресение. В этот день многие ходят в храмы – помолиться за здоровье свое и близких, освятить символ – вербу, отстоять службу. Однако не стоит игнорировать вынужденные рекомендации врачей оставаться дома.

Постановление главного государственного санитарного врача Краснодарского края Марии Потемкиной.

Постановление главного государственного санитарного врача Краснодарского края Марии Потемкиной.

Постановление главного государственного санитарного врача Краснодарского края Марии Потемкиной.

Постановление главного государственного санитарного врача Краснодарского края Марии Потемкиной.

КАК ОСВЯТИТЬ ВЕРБУ ДОМА

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие могут освятить веточки вербы сами. Для этого необходимо пропеть (или прочитать) тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим «О бщее воскресе ние / пре жде Твоея Стра сти уверя я, / из ме ртвых воздви гл еси Ла заря, Христе Бо же. / Те мже и мы, я ко о троцы побе ды зна мения нося ще, / Тебе победи телю сме рти вопие м: / оса нна в вы шних, / благослове н Гряды й во и мя Госпо дне».

После того, как тропарь будет пропет, нужно трижды окропить веточки вербы святой водой и произнести слова: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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