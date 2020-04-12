Число заболевших коронавирусом в Сочи на 12 апреля 2020: в городе зафиксировали 7 новых случаев

Публикуем последние новости о заболевших коронавирусом в Сочи на 12 апреля 2020 года. За прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в городе увеличилось на 7 человек (их тест оказался положительным). Таким образом, в Сочи официально 38 заболевших коронавирусной инфекцией.

Больные находятся в изолированных боксах городской инфекционной больницы № 2. Шесть человек ранее были выписаны.

Напомним, что 11 апреля в городе зафиксировали 7 новых случаев.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, всего в обсерваторах региона находятся 176 человек, из них 135 человек - в Сочи.

Кроме того, 490 человек в городе остаются на 14-дневной самоизоляции в своих квартирах. Они вернулись в Сочи из регионов с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

«КП»-Кубань» выяснила, куда обратиться в Сочи, чтобы сдать анализ на коронавирус.

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