Коронавирус в Сочи, последние новости на 12 апреля 2020: в пункте обсервации находятся 135 человек
Из 13 случаев заболевания коронавирусом в Краснодарском крае за прошедшие сутки на территории Сочи зарегистрированы 7.
Таким образом, за весь период наблюдения коронавирус в городе уже подтверждён у 38 человек. Больные находятся в изолированных боксах городской инфекционной больницы № 2. Ранее шесть пациентов были выписаны из медучреждения.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, в сочинском пункте обсервации на данный момент размещено 135 человек.
- Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное, - пояснили региональном оперативном штабе.
Как отмечается в сообщении оперштаба, в соответствии с инкубационным периодом, в настоящее время подтверждаются случаи заболевания у людей, контактировавших или приехавших из других стран более 14 дней назад.
В Сочи 490 человек сейчас находятся на 14-дневной самоизоляции в своих квартирах. Они вернулись из регионов с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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