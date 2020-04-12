2020-04-12T13:15:45+03:00
Происшествия

В Краснодаре после заявления соседей на мужчину возбудили дело за жестокое избиение собаки

Сейчас идут разбирательства, правда, реального срока живодер может избежать [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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По словам соседей мужчины, свою собаку он бил за любую провинность. Фото: кадр из видео.По словам соседей мужчины, свою собаку он бил за любую провинность. Фото: кадр из видео.
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История краснодарской собаки Моти, которая пережила жестокое избиение хозяином, объединила людей. Неравнодушеные горожане в короткие сроки собрали псу на лечение деньги и даже добились возбуждения уголовного дела.

Напомним, эта история произошла 6 марта в подъезде многоэтажки в микрорайоне Гидростроителей. В тот день 57-летний жилец дома вышел на прогулку с собакой. Правда, спустя полчаса, когда он возвращался, в объектив камер видеонаблюдения в подъезде, попал момент издевательств над животным. Мужчина пинал пса в течение нескольких минут, а затем, схватив ее за ошейник, затащил в лифт.

Как выяснится позже, причиной такой жестокости со стороны мужчины стало то, что пес после прогулки снова захотел в туалет. К счастью, свидетельницей этого ужаса стала одна из соседок, которая вышла из лифта и услышала, как собака скулит. После случившегося она забила тревогу, вместе с волонтерами она написала заявление в полицию. А позже они отвезли пса в ветклинику, где и обнаружили у собаки переломы лучевой и плечевой кости.

Сейчас собака чувствует себя уже лучше. Фото: instagram.com/zoozabota_krasnodar

Сейчас собака чувствует себя уже лучше. Фото: instagram.com/zoozabota_krasnodar

Спустя месяц после проведенной проверки в полиции возбудили уголовное дело в отношении хозяева по ч.1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». По закону мужчине, который издевался над питомцем, грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные или исправительные работы. Максимальное наказание за это преступление - лишение свободы на срок до трех лет. Правда, реального срока краснодарец может избежать. Как правило, такие дела доходят до суда редко, а если и попадают на стол к служителю Фемиды, то наказание ограничивается штрафами.

- За прошлый год федеральными судьями было рассмотрено одно уголовное дело. Это было в Ленинском районном суде Краснодара. Итоговое наказание не было связано с лишением свободы, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - А мировыми участками за 2019-й было рассмотрено шесть таких дел, были приняты решения о наказании в виде штрафа.

Сейчас сотрудники полиции продолжают расследование.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Сейчас Мотя по-прежнему находится под наблюдением ветеринаров. После полученных травм ей установили специальную конструкцию на лапе, чтобы повреждения быстрее заживали.

- Пристраиваться наша красавица будет после снятия этой конструкции стерилизации, а пока начинаю собеседовать "потенциальные ручки" для настрадавшейся девчонки, - сказали зоозащитники.

Мотя после операции Видео: instagram.com/zoozabota_krasnodar.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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Произошло все в одной из многоэтажек в микрорайоне Гидростроителей. В тот день мужчина вышел на прогулку с собакой. А спустя полчаса, когда возвращался, в объектив камер видеонаблюдения, установленных в подъезде, попал момент издевательств над животными (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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