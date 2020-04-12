2020-04-12T17:28:40+03:00
Происшествия

Жесткое ДТП с фурой на Кубани: Двое погибли, еще двое - в больнице

Водитель легковушки не справился с управлением, из-за чего съехал с дороги [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: пресс-службы УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.Фото: пресс-службы УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Авария произошла ночью 12 апреля в Абинском районе. В 03:10 на трассе А-146 «Краснодар - Верхнебаканский» в районе станицы Холмской легковушка столкнулась с фурой.

- Как стало известно, 22-летний водитель за рулем Lada Priora не выдержал безопасную скорость движения, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Не сумев справиться с управлением, парень съехал с дороги на обочину. В этот момент машину занесло и выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с фурой MAN, у которой был прицеп.

Фото: очевидцев ДТП.

Фото: очевидцев ДТП.

Удар был такой силы, что от легковушки практически ничего не осталось.

- В результате столкновения 22-летний водитель легкового автомобиля и 15-летняя пассажирка получили травмы, - добавил Ирина Заватская. - Они доставлены в больницу.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сейчас они находятся в реанимации. Ребята получили серьезные травмы, их состояние врачи оценивают как тяжелое. Известно, что водитель фуры отделался испугом.

От полученных травм на месте ДТП скончались двое пассажиров родом из станицы Холмской. Это 18-летний парень, который является брао и 17-летняя девушка, которая, по словам знакомых, накануне отметила свой день рождения.

Сейчас по данному факту идет проверка.

- Выясняются обстоятельства произошедшего, - добавляют автоинспекторы.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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