Число заболевших коронавирусом в Сочи на 13 апреля 2020: в городе плюс 3 инфицированных
Публикуем последние новости о заболевших коронавирусом в Сочи на 13 апреля 2020 года. По данным оперативного штаба Краснодарского края, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в городе.
За прошедшие сутки число инфицированных увеличилось на 3 человека. Таким образом, в Сочи официально 41 заболевший коронавирусной инфекцией.
Больные находятся в изолированных боксах городской инфекционной больницы № 2. Шесть человек ранее были выписаны.
По информации оперативного штаба Краснодарского края, всего в обсерваторах региона находятся 171 человек, из них 130 - в Сочи. Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное.
490 человек в городе продолжают оставаться на 14-дневной самоизоляции в своих квартирах. Они вернулись в Сочи из регионов с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.
Напомним, что 12 апреля в городе зафиксировали 3 новых случая заражения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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