Число заболевших коронавирусом в Сочи на 13 апреля 2020: в городе плюс 3 инфицированных

Публикуем последние новости о заболевших коронавирусом в Сочи на 13 апреля 2020 года. По данным оперативного штаба Краснодарского края, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в городе.

За прошедшие сутки число инфицированных увеличилось на 3 человека. Таким образом, в Сочи официально 41 заболевший коронавирусной инфекцией.

Больные находятся в изолированных боксах городской инфекционной больницы № 2. Шесть человек ранее были выписаны.

По информации оперативного штаба Краснодарского края, всего в обсерваторах региона находятся 171 человек, из них 130 - в Сочи. Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное.

490 человек в городе продолжают оставаться на 14-дневной самоизоляции в своих квартирах. Они вернулись в Сочи из регионов с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Напомним, что 12 апреля в городе зафиксировали 3 новых случая заражения.