Коронавирус в Сочи, последние новости на 13 апреля 2020: у 41 человека тесты на COVID-2019 показали положительный результат

«КП»-Кубань» продолжает следить за эпидситуацией в Сочи и собрала последние данные о коронавирусе в городе на 13 апреля 2020 года.

Из 31 случая заболевания коронавирусом в Краснодарском крае за прошедшие сутки на территории Сочи зарегистрированы 3.

Таким образом, за весь период наблюдения коронавирус в городе уже подтверждён у 41 человека. Больные находятся в изолированных боксах городской инфекционной больницы № 2. Ранее шесть пациентов были выписаны из медучреждения.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в сочинском пункте обсервации на данный момент размещено 130 человек.

- Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное, - говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

В оперштабе уточнили, что в соответствии с инкубационным периодом, в настоящее время подтверждаются случаи заболевания у людей, контактировавших или приехавших из других стран более 14 дней назад.

В Сочи 490 человек сейчас находятся на двухнедельной самоизоляции в своих квартирах. Они вернулись из регионов с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Напомним, что 12 апреля в городе зафиксировали 3 новых случая заражения.