2020-04-13T12:44:43+03:00
Общество

«Зима вернулась»: В горах Сочи за ночь выпало больше 10 сантиметров снега

Для середины апреля это достаточно редкое погодное явление
Юлия БАРАНОВА
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В горах Сочи выпал снег. Фото: @rosa.avalanchecontrolВ горах Сочи выпал снег. Фото: @rosa.avalanchecontrol
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В горах Сочи погода преподнесла необычный для апреля сюрприз: снегопад. На вершинах, окружающих Красную Поляну, заискрился свежий снег. Не по-весеннему сильный снегопад прошел здесь в ночь на 12 марта.

Фото: @rosa.avalanchecontrol

Фото: @rosa.avalanchecontrol

- За ночь на Розе Пике накопилось 9 см свежего снега, - сообщается в истории официального аккаунта в инстаграм противолавинной службы курорта «Роза Хутор».

Фото: @rosa.avalanchecontrol

Фото: @rosa.avalanchecontrol

В метеослужбе курорта уточнили, что 13 апреля на вершине Роза Пик (ее высота 2320 м над уровнем моря) высота свежего снега – 12 см при температуре до 8 градусов мороза. В среднем высота снежного покрова в горах Сочи выше 1500 метров над уровнем моря - около 200 сантиметров.

По данным сайта специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, в горной зоне по сведениям снеголавинного отряда ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», залегание снежного покрова на отметках от 1000 до 1500 м над уровнем моря неравномерно, высота снежного покрова составляет от 1м до 2,5м.

- В течение всего периода снеготаяния в горной зоне, в периоды активных потеплений и при наложении интенсивных ливневых дождей, на территории Сочи возрастает вероятность схода селевых потоков малых объёмов, - говорится спецдокладе центра.

Напомним, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции горнолыжный сезон на курортах Красной Поляны завершился преждевременно – 28 марта. Горные курорты закрылись из-за коронавируса и опустели. На «Розе Хутор» уже начинали консервацию снежных пушек до следующего сезона.

Снежная пушка. Фото: @rosakhutor

Снежная пушка. Фото: @rosakhutor

- Искусственный снег начинают заготавливать перед сезоном, при благоприятных температурах воздуха (-1,5°С). Из него формируется подложка, которая позволяет укрепить снежный покров на трассах, - сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

А тоскующие по весеннему катанию на лыжах и борде райдеры на вершине горы Чёрная Пирамида вдруг увидели почти улыбку Джоконды и выложили фото в соцсетях.

Фото: @riderhelp_kp

Фото: @riderhelp_kp

Пресс-служба мэрии Сочи распространила предупреждение, что с 18:00 13 апреля и в течение суток в горах выше 1000 метров над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность.

Как сообщалось ранее, в середине марта в горах Сочи начался сезон мокрых лавин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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