Число заболевших коронавирусом в Сочи на 14 апреля 2020: в городе зарегистрировано еще 3 инфицированных

По данным регионального оперативного штаба, за истекшие сутки число инфицированных в городе увеличилось на 3 человека. Таким образом, в Сочи официально 44 заболевших COVID 19.

Больные находятся в изолированных боксах городской инфекционной больницы № 2. Шесть человек выздоровели и ранее были выписаны.

По информации оперативного штаба Краснодарского края, всего в обсерваторах региона находятся 164 человек, из них cейчас 118 - в Сочи. Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное.

490 человек в городе продолжают оставаться на 14-дневной самоизоляции в своих квартирах. Они вернулись в Сочи из регионов с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

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