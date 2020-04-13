В Краснодарском крае врачи показали, в каких условиях живут из-за коронавируса

Из-за коронавируса у медработников стало гораздо больше работы. Число заболевших растет каждый день. По последним данным, 210 подтвержденных случаев коронавируса, с подозрением 917 жителей края. Из-за этого врачи практически круглосуточно находятся в больницах. В соцсетях тем временем появляются сообщения о том, как последние недели живут медики. Правда, по словам самих специалистов, большая часть информации далека от истины. Чтобы опровергнуть слухи, они записали видео в качестве подтверждения.

Кубанские медики показали, как они на самом деле живут.

Показать, в каких условиях на самом деле живут врачи, решили работники Тихорецкой центральной районной больницы. Они поселились в местную гостиницу «Лазурит», а именно в двухместных номерах.

- Здесь у нас шкафыпод вещи, холодильник. Здесь мы живем, отдыхаем, телевизор у нас есть, - проводит экскурсию по комнате медик. - Вот пожалуйста ванная комната, душевая кабинка, полотенца чистые.

На этом ролике прерывается - слово берут коллеги, которые показали, как выглядит провизорный госпиталь, который развернули в поликлинике Тихорецка.

- В регистратуре у нас установили стиральную машинку, мы стираем наши вещи, - рассказывает уже другой голос за кадром.

Далее женщина показала комнату с двумя кроватями и всем необходимым для проживания, а также столовую, где обедают врачи. На столах, как правило, всегда оставляют еду - те, кто придут с ночного дежурства, смогут перекусить перед сном.

Стоит сказать, такую практику сейчас вводят во всех городах России, где в больницах находятся пациенты с подтвержденным коронавирусом. Такие меры позволяют в том числе обезопасить и семьи медицинского персонала.

Напомним, ранее врачи краснодарской «инфекционки» показали на видео больных коронавирусом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Если не хочешь оказаться на этой койке, оставайся дома!»: Врачи краснодарской «инфекционки» показали на видео больных коронавирусом

По последним данным, в Краснодарском крае 210 инфицированных. И с каждым днем число заболевших только растет. Нагрузка у медиков высокая - сейчас на работе они проводят больше, чем дома. Именно поэтому врачи решили показать свою работу изнутри и записали ролик с призывом к жителям Кубани оставаться дома (читайте далее)

«Нам звонят и спрашивают, почему не дезинфицируют подъезд»: краснодарская станция скорой помощи превратилась в диспетчерскую службу

На передовой сейчас – все медики Кубани. Они работают зачастую без перерывов и выходных. И задача у них сейчас одна – спасать земляков от стремительно распространяющейся заразы – коронавируса. Сейчас в стационарах региона находятся 270 человек, из них 64 ребенка (читайте далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодаре врачи показали, в каких условиях содержатся больные с подозрением на коронавирус

В соцсетях тем временем появляется много сообщений о том, как содержат в краснодарской больнице пациентов с подозрением на коронавирус. И, по словам специалистов, большая часть информации далека от истины. Чтобы не быть голословными, врач инфекционной больницы в Краснодаре записала на телефон видео во время своего дежурства (читайте далее)