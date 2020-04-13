2020-04-13T14:49:51+03:00
Общество

Мэр Сочи поздравил с вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной войны

Сегодня 100 лет исполнилось сочинцу Николаю Федотовичу Макееву
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Ветерану ВОВ Н.Ф. Макееву исполнилось 100 лет. Фото пресс-службы мэрии СочиВетерану ВОВ Н.Ф. Макееву исполнилось 100 лет. Фото пресс-службы мэрии Сочи
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Во время войны Николай Макеев в составе артиллерийских батарей Черноморского флота защищал побережье, освобождал Тамань, Керчь, Туапсе и Крым.

После Победы, в 1954 году Николай Федотович окончил Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге и продолжил службу на Черноморском, Балтийском и Тихоокеанском флотах.

С середины 1960-х, будучи подполковником медицинской службы, он работал в Сочи врачом скорой помощи, помогал пациентам восстанавливать здоровье в санаториях.

Николай Макеев награждён Орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За оборону Ленинграда» и «Ветеран Вооружённых сил СССР».

Мэр Сочи поздравил ветерана по видеосвязи. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Мэр Сочи поздравил ветерана по видеосвязи. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Строго соблюдая ограничительные меры, связанными с профилактикой коронавируса, Алексей Копайгородский поздравил ветерана по видеосвязи.

Мэр от лица всех сочинцев и себя лично поздравил юбиляра с днём рождения, и пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни.

- Великая Отечественная война – важнейшая страница истории нашей страны. И мы обещаем, что навсегда сохраним память об этом бессмертном подвиге, - сказал мэр в разговоре с ветераном.

Мэр Сочи также пообещал обязательно лично посетить Николая Макеева по завершении карантина в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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