Число заболевших коронавирусом в Сочи на 15 апреля 2020: в городе зарегистрировано еще двое инфицированных
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По данным регионального оперативного штаба, за истекшие сутки число инфицированных в городе увеличилось на 2 человека. Таким образом, в Сочи официально 46 заболевших COVID 19.
Больные находятся в изолированных боксах городской инфекционной больницы № 2. Четверо из них-в тяжелом состоянии. Шесть человек выздоровели и ранее были выписаны.
Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в Сочи коронавирус выявлен у врача противотуберкулезного диспансера.
По информации оперативного штаба Краснодарского края, всего в обсерваторах региона находятся 211 человек, из них cейчас 165 - в Сочи. Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное.
490 человек в городе продолжают оставаться на 14-дневной самоизоляции в своих квартирах. Они вернулись в Сочи из регионов с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.
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ИСТОЧНИК KP.RU