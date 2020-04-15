Число заболевших коронавирусом в Сочи на 15 апреля 2020: в городе зарегистрировано еще двое инфицированных

Первая смерть от коронавируса в Адыгее: скончался врач 00:00 00:00

По данным регионального оперативного штаба, за истекшие сутки число инфицированных в городе увеличилось на 2 человека. Таким образом, в Сочи официально 46 заболевших COVID 19.

Больные находятся в изолированных боксах городской инфекционной больницы № 2. Четверо из них-в тяжелом состоянии. Шесть человек выздоровели и ранее были выписаны.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в Сочи коронавирус выявлен у врача противотуберкулезного диспансера.

По информации оперативного штаба Краснодарского края, всего в обсерваторах региона находятся 211 человек, из них cейчас 165 - в Сочи. Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное.

490 человек в городе продолжают оставаться на 14-дневной самоизоляции в своих квартирах. Они вернулись в Сочи из регионов с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

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