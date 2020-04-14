2020-04-14T16:16:04+03:00
Общество

Около 400 школьников из сельских районов Сочи получают домашние задания через обычный почтовый ящик

Власти города намерены в ближайшие дни решить вопрос с подключением детей из сел к онлайн - занятиям
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Олег УкладовФото Олег Укладов
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В школах Сочи началась четвёртая, заключительная в этом учебном году четверть.

На фоне карантинных мер и значительных связанных с этим ограничений крайне важно сейчас не прекращать учебный процесс. Несмотря на карантин, школьники в Сочи продолжают каждый день готовиться к экзаменам, выполняют домашние задания, поддерживая с педагогами непрерывную связь по Интернету.

Мэр Сочи принял участие в онлайн-уроке.Фото пресс-службы мэрии Сочи

Мэр Сочи принял участие в онлайн-уроке.Фото пресс-службы мэрии Сочи

- Приятно, что ребята не воспринимают самоизоляцию, как каникулы. В каждом образовательном учреждении города создана система онлайн-уроков, дети получают знания, и это самое главное, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский, принявший участие в одним из онлайн-уроков гимназии №8.

Сегодня в городских школах обучаются около 70 тысяч юных сочинцев. При этом примерно 400 детей, которые живут в отдалённых сельских районах города, не имеют доступа в Сеть. Однако, способы решения проблемы предусмотрены и на этот случай.

Сейчас примерно 1% учеников по тем или иным причинам не может принять участие в онлайн-уроках. Поэтому за каждой школой, в которой обучаются такие ребята, закреплён дежурный учитель.

- Педагог сохраняет всю необходимую информацию на электронном носителе, либо распечатывает её на бумаге. Затем преподаватель оставляет задания в почтовом ящике ученика, там же он забирает выполненную домашнюю работу, - рассказала «КП»-Кубань» начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.

Фото пресс-службы мэрии Сочи

Фото пресс-службы мэрии Сочи

В мэрии Сочи отмечают, что технические вопросы, связанные с доступом детей из отдаленных районов Сочи к образовательным интернет-платформам, должен быть решён в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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