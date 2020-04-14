2020-04-14T20:08:32+03:00
Происшествия

В Анапе мошенник спустя год после преступления сдался полиции

Мужчина обманул сотрудниц банка и обчистил другого клиента [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
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Преступление случилось еще в июне 2019 года в Анапе. Однако раскрыли его только сейчас, когда один из аферистов решил сознаться в содеянном.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», все произошло в одном из банков в центре курорта, куда зашел мужчина. Каким-то образом он навешал лапши на уши сотрудницам и сумел снять все деньги с карты другого человека.

- Посетитель ввел в заблуждение сотрудников банка, путем обмана похитил 1,5 миллиона рублей с лицевого счета 42-летнего анапчанина, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Таким образом, он причинил ущерб в особо крупном размере.

Анапчанин обратился в полицию, когда с его счета пропали 1,5 миллиона рублей.

Анапчанин обратился в полицию, когда с его счета пропали 1,5 миллиона рублей.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В совершении преступления подозревались сразу трое. Один из них - 39-летний житель анапского села Гай-Кодзор, дважды представавший перед судом, но умудрившийся выйти сухим из воды благодаря «примирению сторон». Подозревали правоохранители и 32-летнюю женщину из Ростова. Кроме того, у сотрудников были догадки и насчет 30-летнего жителя станицы Гостагаевской Даниила Ермоленко (имя и фамилия изменены — прим.ред.) и, как оказалось, не зря. Именно этого человека замучила совесть, и спустя почти год после случившегося он признал вину.

- 7 апреля он написал явку с повинной, - добавляет источник в правоохранительных органах. - Совсем скоро ему предъявят обвинения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

С учетом прошлых «заслуг» (в 2009 году он был уже судим за грабеж - Авт.) аферисту грозит тюремный срок - за решеткой он может оказаться на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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