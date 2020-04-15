Мэр Евгений Первышов о карантине в Краснодаре: Нарушителей будут штрафовать чаще

Мэр Краснодара Евгений Первышов записал очередное обращение к жителям и гостям краевого центра. Оно связано с тем, что многие восприняли введение «беспропускного окна» как возможность нарушить режим карантина и гулять по городу.

С 10 до 16 часов по Краснодару можно передвигаться только на автомобиле и только по неотложным делам. Поездки по краю запрещены. С 16 до 10 часов продолжает действовать пропускной режим.

Евгений Первышов: Нарушителей карантина будут штрафовать чаще.

- Какие-либо прогулки по городу в этом время по-прежнему остаются под запретом. На территории Краснодара и всего Краснодарского края продолжают действовать ограничительные меры. Однако днем в воскресенье и в понедельник на улицах краевого центра было много гуляющих жителей, нарушавших режим карантина, - отметил глава Краснодара.

По словам Евгения Первышова, такие прогулки могут стать причиной резкого роста заболеваемости в городе, чего ни в коем случае нельзя допустить. На сегодняшний день в Краснодаре диагноз COVID-19 установлен у 49 человек.

Избежать вспышки коронавируса поможет только соблюдение карантина и самоизоляции. За нарушение ограничений в Краснодаре будут штрафовать чаще, минимальная сумма – 15 тысяч рублей.

- Мобильные группы самоконтроля будут с 15 апреля работать в усиленном режиме. В первую очередь, вести разъяснительную работу. Но также станут чаще штрафовать тех, кто нарушает режим карантина, - отметил Евгений Первышов.

Карантин в Краснодаре объявлен 31 марта и продлен до 18 апреля включительно, в эти дни покидать дома без крайней необходимости запрещено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодаре 14 апреля оштрафовали 29 нарушителей карантина

Несмотря на то, что в регионе ввели "пропускное окно", дающее право решить свои дела с 10:00 до 16:00, карантин в крае все еще действует. Вот только многие жители позабыли об этом и выходят на улицу без уважительной причины. Таких нарушителей режима продолжают ловить патрули (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Даже не пытайтесь проехать!»: На въездах в Краснодар образовались километровые пробки

На въездах в Краснодар уже второй день подряд появляются километровые пробки. Город продолжает жить в закрытом режиме из-за карантина, однако многие водители все еще пытаются попасть в краевой центр без пропуска. Стоят Тургеневский и Яблоновский мосты, подъезд к посту в станице Елизаветинской, Восточный обход (видео)